Copa do Brasil: onde assistir Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG

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A Copa do Brasildefine neste domingo, 1, os primeiros capítulos da disputa por duas vagas na grande final. Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG entram em campo pelos jogos de ida das semifinais, em confrontos que prometem movimentar a competição.



O primeiro duelo do dia será entre Palmeiras e Vasco, às 16h, no Nubank Parque. Mais tarde, às 18h30, Grêmio e Atlético-MG medem forças na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As equipes iniciam a disputa por um lugar na decisão do torneio nacional.



Onde assistir aos jogos das semifinais da Copa do Brasil

Os torcedores poderão acompanhar as duas partidas por diferentes plataformas de transmissão.

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Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco terá exibição na Globo, ge tv, sportv, Premiere e Amazon Prime .

Grêmio x Atlético-MG

Já o confronto entre Grêmio e Atlético-MG será transmitido pelo sportv, Premiere e Amazon Prime .

Prováveis escalações de Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG

Para o primeiro compromisso, o Palmeiras deve entrar em campo com Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.



O Vasco, por sua vez, tem como provável formação Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Bruno Duarte e Colidio.



No duelo em Porto Alegre, o Grêmio deve iniciar a partida com Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.



O Atlético-MG tem como provável escalação Everson (Delfim); Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco e Maycon; Bernard, Cuello e Victor Hugo.



Arbitragem dos jogos deste domingo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também definiu as equipes de arbitragem responsáveis pelos dois confrontos.

Palmeiras x Vasco

Árbitro : Anderson Daronco (RS)

: Anderson Daronco (RS) Assistente 1 : Rafael da Silva Alves (RS)

: Rafael da Silva Alves (RS) Assistente 2 : Guilherme Dias Camilo (MG)

: Guilherme Dias Camilo (MG) Quarto árbitro : Paulo Roberto Alves Junior (PR)

: Paulo Roberto Alves Junior (PR) VAR : Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Grêmio x Atlético-MG