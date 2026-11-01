Machismo? Libertadores masculina paga até 16 vezes mais que a feminina

O título inédito da Libertadores Feminina rendeu ao Cruzeiro uma premiação total de US$ 2,05 milhões (cerca de R$ 11,1 milhões). Apesar do valor milionário, a quantia evidencia a diferença financeira entre as competições masculina e feminina organizadas pela Conmebol: na edição masculina de 2026, o campeão poderá acumular até US$ 34,27 milhões (aproximadamente R$ 186,4 milhões).

A diferença pode chegar a 16,7 vezes, considerando o valor máximo que o Palmeiras pode receber caso conquiste o título masculino. Se o Estudiantes for campeão, a arrecadação total será de US$ 33,93 milhões, cerca de 16,5 vezes superior à premiação do Cruzeiro.

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As Cabulosas garantiram o título feminino no último sábado, 31, após empatarem por 4 a 4 com o Corinthians no tempo regulamentar e vencerem a disputa de pênaltis. Pela conquista, o clube mineiro recebeu US$ 2 milhões, além dos US$ 50 mil destinados a todas as equipes pela participação no torneio.

Diferença na distribuição dos prêmios

Na Libertadores Feminina, a premiação por desempenho é concentrada nas três primeiras colocações. O campeão recebe US$ 2 milhões, o vice-campeão fica com US$ 600 mil e o terceiro colocado ganha US$ 250 mil. Todos os participantes recebem ainda US$ 50 mil pela presença na competição.

O modelo masculino prevê pagamentos em diferentes etapas do torneio. Os clubes recebem US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos e mais US$ 340 mil por vitória nessa etapa. A classificação para as oitavas de final garante US$ 1,25 milhão, enquanto as quartas de final rendem US$ 1,7 milhão e a semifinal, US$ 2,3 milhões.

Além dos valores acumulados durante a campanha, o vice-campeão masculino recebe US$ 7 milhões. Já o vencedor da decisão garante mais US$ 25 milhões pelo título.

Comparação das premiações

A diferença aparece também quando os valores destinados exclusivamente aos campeões são comparados. Enquanto o Cruzeiro recebeu US$ 2 milhões pelo título feminino, o campeão masculino terá direito a US$ 25 milhões apenas pela conquista, uma quantia 12,5 vezes maior.

Quando são considerados todos os pagamentos acumulados ao longo da competição masculina, a distância aumenta. O Palmeiras pode chegar a US$ 34,27 milhões, enquanto o Cruzeiro encerrou sua campanha feminina com US$ 2,05 milhões.

A disparidade também aparece nas equipes que terminam em segundo lugar. O Corinthians recebeu US$ 600 mil pelo vice-campeonato feminino, enquanto o vice da Libertadores masculina terá direito a US$ 7 milhões, sem contar os valores conquistados nas fases anteriores.