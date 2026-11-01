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Ex-dono da SAF, Ronaldo parabeniza Cruzeiro por título de Libertadores

Ex-dono da SAF celeste destacou a previsão feita por Kin Saito em 2022 e parabenizou as jogadoras

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Ronaldo Fenômeno, ex-dono da SAF do Cruzeiro
Ronaldo Fenômeno, ex-dono da SAF do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

A lenda do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, ex-dono da SAF do Cruzeiro, comemorou a conquista da Copa Libertadores Feminina, vencida pelo clube neste sábado, 31. Vale ressaltar que, o protagonista do penta do Brasil foi um dos responsáveis pelo início do projeto.

Em publicação nas redes sociais Ronaldo parabenizou a equipe e relembrou os primeiros passos da iniciativa, enquanto ainda era dono da SAF, recordando uma conversa que teve em 2022 com Kin Saito, coordenadora do projeto. Na ocasião, ela teria previsto que o time conquistaria a Libertadores entre 2025 e 2026.

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“Impossível não lembrar da Kin Saito, lá em 2022, profetizando que isso aconteceria entre 2025 e 2026. Não era palpite nem intuição; era visão de futuro, convicção construída sobre trabalho e planejamento. O sonho parecia distante, mas Kin enxergava com uma clareza impressionante”, destaca.

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O ex-atacante também ressaltou a participação das pessoas que acreditaram no projeto desde o começo. Segundo ele, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos permitiu que a equipe crescesse até alcançar a conquista da Libertadores.

Ao finalizar a homenagem, Ronaldo exaltou as jogadoras e a comissão técnica do Cruzeiro. Ele também parabenizou a gestão de Pedrinho, atual proprietário da SAF celeste, que adquiriu o controle da empresa anteriormente comandada pelo Fenômeno.

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