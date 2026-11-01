Megaestádio de R$ 1,2 bilhão na China impressiona com teto retrátil

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Uma arena de tênis em Xangai, na China, chama a atenção por uma cobertura retrátil formada por oito estruturas metálicas que se movimentam como pétalas de uma flor. O mecanismo permite abrir e fechar o teto em aproximadamente oito minutos, transformando o espaço entre uma quadra coberta e outra a céu aberto.

O estádio faz parte do Qizhong Forest Sports City Tennis Center, complexo esportivo que recebeu investimento total de 1,49 bilhão de yuans, o equivalente a R$ 1,2 bilhão, segundo publicação do portal científico chinês ScienceNet. O valor corresponde ao empreendimento como um todo, que inclui outras quadras e instalações esportivas.

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Cobertura se abre como uma flor

O projeto da arena principal foi inspirado na magnólia-branca, flor símbolo de Xangai. A estrutura é formada por oito partes móveis de aço que deslizam de maneira coordenada, em um movimento semelhante ao funcionamento do obturador de uma câmera fotográfica.

Ao todo, a cobertura retrátil pesa aproximadamente 280 toneladas. Cada uma das oito partes têm dimensões equivalentes a quatro quadras de basquete e pode girar para permitir a abertura do teto.

Quando completamente aberto, o mecanismo deixa uma área superior a 7 mil metros quadrados descoberta. Já no fechamento, as estruturas se encontram para transformar a arena em um ambiente coberto.

China STADIUM’S RETRACTABLE ROOF LOCKS INTO PLACE like SPACESHIP HATCH https://t.co/UiVyM0catB — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 1, 2026

Arena foi inaugurada em 2005

O estádio principal tem capacidade para aproximadamente 15 mil espectadores e foi inaugurado em outubro de 2005. A cerimônia contou com a participação do ex-tenista suíço Roger Federer.

Desde 2009, o complexo recebe o Masters de Xangai, torneio da categoria Masters 1000 do circuito profissional masculino de tênis.

Além da arena principal, o centro esportivo conta com quadras cobertas e descobertas, ampliando a estrutura disponível para treinamentos e competições.