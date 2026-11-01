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Megaestádio de R$ 1,2 bilhão na China impressiona com teto retrátil

Cobertura retrátil em formato de flor pesa aproximadamente 280 toneladas

Gustavo Nascimento
Por
Qizhong Forest Sports City Tennis Center
Qizhong Forest Sports City Tennis Center - Foto: Reprodução

Uma arena de tênis em Xangai, na China, chama a atenção por uma cobertura retrátil formada por oito estruturas metálicas que se movimentam como pétalas de uma flor. O mecanismo permite abrir e fechar o teto em aproximadamente oito minutos, transformando o espaço entre uma quadra coberta e outra a céu aberto.

O estádio faz parte do Qizhong Forest Sports City Tennis Center, complexo esportivo que recebeu investimento total de 1,49 bilhão de yuans, o equivalente a R$ 1,2 bilhão, segundo publicação do portal científico chinês ScienceNet. O valor corresponde ao empreendimento como um todo, que inclui outras quadras e instalações esportivas.

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Cobertura se abre como uma flor

O projeto da arena principal foi inspirado na magnólia-branca, flor símbolo de Xangai. A estrutura é formada por oito partes móveis de aço que deslizam de maneira coordenada, em um movimento semelhante ao funcionamento do obturador de uma câmera fotográfica.

Ao todo, a cobertura retrátil pesa aproximadamente 280 toneladas. Cada uma das oito partes têm dimensões equivalentes a quatro quadras de basquete e pode girar para permitir a abertura do teto.

Quando completamente aberto, o mecanismo deixa uma área superior a 7 mil metros quadrados descoberta. Já no fechamento, as estruturas se encontram para transformar a arena em um ambiente coberto.

Arena foi inaugurada em 2005

O estádio principal tem capacidade para aproximadamente 15 mil espectadores e foi inaugurado em outubro de 2005. A cerimônia contou com a participação do ex-tenista suíço Roger Federer.

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Desde 2009, o complexo recebe o Masters de Xangai, torneio da categoria Masters 1000 do circuito profissional masculino de tênis.

Além da arena principal, o centro esportivo conta com quadras cobertas e descobertas, ampliando a estrutura disponível para treinamentos e competições.

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Tags

china tênis xangai

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