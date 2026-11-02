Barcelona estuda contratação de campeão do mundo pela Argentina

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O Barcelona acompanha a situação de Lisandro Martínez, zagueiro argentino do Manchester United, e avalia a possibilidade de contratar o jogador na próxima janela de transferências. O defensor de 28 anos é visto como uma alternativa para reforçar o sistema defensivo da equipe espanhola, mas uma eventual negociação depende de condições financeiras favoráveis.

De acordo com o jornal espanhol SPORT, o clube catalão só avançaria caso conseguisse viabilizar a contratação por um valor considerado baixo. O diretor esportivo Deco monitora o cenário, especialmente diante das limitações orçamentárias enfrentadas pelo Barcelona.

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Lisandro Martínez tem contrato com o Manchester United até junho de 2027, com uma cláusula que permite ao clube inglês estender o vínculo por mais uma temporada. Caso a opção não seja exercida, o argentino poderá entrar nos últimos meses de contrato, situação que pode facilitar uma eventual transferência.

Lesões aumentam necessidade de reforços

A busca por um zagueiro ganhou força no planejamento do técnico Hansi Flick após uma sequência de problemas físicos no setor defensivo. As ausências de jogadores como Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen reduziram as alternativas disponíveis para a equipe.

O Barcelona enfrenta dificuldades para realizar investimentos elevados e, segundo o tesoureiro do clube, Ferran Olivé, teria entre 3 milhões e 4 milhões de euros disponíveis para reforços em janeiro. O dirigente também afirmou que a chegada de novos jogadores dependeria da saída de atletas, em razão das regras financeiras da liga espanhola.

Argentino vive momento de incerteza na Inglaterra

Lisandro Martínez chegou ao Manchester United em 2022, mesmo ano em que foi campeão mundial com a Argentina, após passagem pelo Ajax, da Holanda.

O jogador atravessa um período de questionamentos na Inglaterra. Recentemente, foi expulso na derrota do Manchester United para o Chelsea, após receber dois cartões amarelos em um intervalo de quatro minutos.

A situação contratual e o momento vivido em Old Trafford despertam o interesse de clubes europeus. Apesar disso, ainda não há confirmação de proposta oficial ou acordo entre Barcelona e Manchester United.