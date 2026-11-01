Novorizontino é o 3º clube brasileiro a marcar 100 gols; veja lista

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O Novorizontino alcançou uma marca expressiva na temporada de 2026 e se juntou a Flamengo e Palmeiras no grupo de clubes brasileiros que ultrapassaram os 100 gols no ano. O feito foi registrado neste domingo, 1, após a vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com os dois gols marcados na partida, sendo um deles de bicicleta, o time do interior paulista chegou a 101 gols em 59 jogos. A equipe é a terceira do país a atingir o número, atrás do Flamengo, que soma 116 gols, e do Palmeiras, com 106.

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Novorizontino alcançou marca antes do Palmeiras

Além de ter menos gols que os dois clubes, o Novorizontino precisou disputar menos partidas para chegar à marca centenária. Enquanto o Tigre do Vale alcançou os 101 gols em 59 jogos, o Palmeiras precisou de 64 partidas para marcar 106 vezes. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 116 gols em 60 confrontos.

Nenhum outro clube brasileiro ultrapassou a barreira dos 90 gols em 2026, segundo o levantamento apresentado.

Novorizontino - Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino

Dupla de ataque concentra mais de 40% dos gols

Uma parcela significativa da produção ofensiva do Novorizontino passa pela dupla formada por Robson e Rômulo. Juntos, os jogadores participaram diretamente de 43 gols, o equivalente a aproximadamente 42,6% do total da equipe.

Robson soma 25 gols e sete assistências. Já Rômulo, meia revelado pelo próprio Tigre e emprestado pelo Palmeiras, contabiliza 18 gols e 13 assistências.

Rômulo, jogador do Novorizontino - Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino

O atacante ex-São Paulo também é o artilheiro da Série B, com 17 gols marcados na competição.

A marca de 2026 representa ainda um novo recorde para o clube. Antes desta temporada, o maior número de gols do Novorizontino em um único ano havia sido registrado em 2023, quando a equipe balançou as redes 81 vezes.

Temporada histórica para o Tigre do Vale

Fundado há 16 anos, o Novorizontino vive uma das temporadas mais marcantes de sua trajetória. No primeiro semestre, a equipe chegou à decisão do Campeonato Paulista e terminou como vice-campeã, após eliminar Corinthians e Santos e perder a final para o Palmeiras.

Na Copa do Brasil, o clube também alcançou sua melhor campanha histórica, mas acabou eliminado nos pênaltis na terceira fase.

O Tigre ainda disputou a Copa Sul-Sudeste com uma equipe formada majoritariamente por jogadores sub-20. Na Série B, aparece como um dos destaques da competição, com a liderança, o melhor ataque, com 64 gols, e o melhor saldo, de 33 gols.

O Novorizontino está a uma vitória de garantir o acesso à elite do futebol brasileiro.

Quais são os clubes brasileiros com mais de 100 gols em 2026?