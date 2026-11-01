Grêmio vence e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil

O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 no segundo confronto das semifinais da Copa do Brasil, que aconteceu neste domingo, 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O primeiro jogo da fase terminou com o Palmeiras batendo o Vasco por 1 a 0.

Essa foi somente a segunda vez que os dois clubes se encontraram desde a criação da Copa do Brasil, em 1989. A outra vez que Grêmio e Atlético Mineiro estiveram frente a frente no torneio foi na final da edição de 2016; na ocasião, o Tricolor Gaúcho saiu vitorioso.

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Como foi a semifinal de Grêmio e Atlético-MG na Copa do Brasil?

Os primeiros minutos do confronto passaram com as duas equipes se estudando bastante, com a principal chance saindo dos pés de Cuello, do Atlético-MG, que recebeu um lançamento de Lyanco e saiu cara a cara com o goleiro Weverton.

O arqueiro gremista performou uma bela defesa porém, de nada valeu, visto que o atleta do Galo estava impedido no início da jogada.

Mesmo com a pressão do clube mineiro, o primeiro gol saiu aos 10 minutos da primeira etapa pelos pés de Carlos Vinicius, atacante do Grêmio que driblou o zagueiro atleticano e finalizou com força, sem dar chances para o goleiro Gabriel Delfim.

Carlos Vinicius, atacante do Grêmio - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A jogada também teve méritos do goleiro gremista, que, em uma rápida ligação direta, encontrou o artilheiro do time, que precisou somente limpar a jogada e finalizar.

Minutos depois, por muito pouco a vantagem desaparecia do placar. Renan Lodi invadiu a área gremista e cruzou para Bernard, que finalizou, porém a bola atingiu um atleta do Grêmio, que impediu o gol.

Depois de abrir o placar, o Grêmio recuou um pouco seus jogadores e viu o Atlético-MG empilhar chances perdidas, muitas, oriundas de bolas paradas.

Com isso, logo no primeiro minuto da segunda etapa, os atletas do Grêmio, Enamorado e João Pedro, conseguiram uma bela tabela que terminou em um cruzamento para Noriega, que chegou sozinho na área e marcou o segundo gol para o Tricolor Gaúcho.

Ainda antes do apito final, o zagueiro gremista Gustavo Martins cometeu uma dura falta em Cuello na lateral do campo, recebendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso. Com isso, ele não fica à disposição do treinador Renato Gaúcho para o jogo de volta

Quando é o jogo da volta de Grêmio e Atlético-MG?

A segunda metade da semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético-MG está prevista para acontecer no próximo sábado, 7, desta vez, na casa do clube mineiro, a Arena MRV.

Palmeiras venceu o Vasco na outra semifinal da Copa do Brasil

Na outra chave das semifinais da Copa do Brasil, o Palmeiras bateu a equipe do Vasco por 1 a 0 neste domingo, 1, no Nubank Parque, em São Paulo.

O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Maurício, após um belo passe de Marlon Freitas.