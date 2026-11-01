Rival do Vitória no Z-4 é acionado por dívida com empresa de ar-condicionado

O Grêmio, um dos principais adversários do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, enfrenta uma cobrança judicial por uma dívida de mais de R$ 50 mil com uma empresa prestadora de serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado. A ação envolve serviços realizados na Arena do Grêmio e no CT Luiz Carvalho, utilizado pela equipe profissional.

Empresa cobra dívida de mais de R$ 50 mil na Justiça

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, a empresa Airtek Serviços de Instalação e Comércio de Máquinas acionou o clube na Justiça após não receber integralmente pelos serviços prestados. A cobrança reúne oito notas fiscais emitidas entre abril de 2025 e março de 2026, que totalizam R$ 59.402,50.



A empresa afirma que tentou resolver a situação por meio de uma negociação extrajudicial, mas não conseguiu receber o valor completo. Segundo a Airtek, o Grêmio alegou não ter dinheiro em caixa para quitar o restante do débito.



O clube realizou um pagamento parcial de R$ 14.502,50. Agora, a empresa cobra judicialmente o saldo atualizado de R$ 51.952,16, acrescido de juros.





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Grêmio ainda não foi notificado para realizar o pagamento

O processo tramita na 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Representado pela advogada Juliana Hermann Miranda da Silva, a Airtek solicita o pagamento da dívida. Conforme a ação, o Grêmio terá 15 dias para quitar o valor a partir da notificação, que ainda não foi realizada.



Grêmio disputa posição com o Vitória na luta contra o Z-4

O cenário financeiro do clube gaúcho ganha destaque em meio à disputa direta com o Leão da Barra na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vitória ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos, enquanto o Grêmio aparece logo atrás, em 15º lugar, com 37. O Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, soma 36 pontos.