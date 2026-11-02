E.C.VITÓRIA
Caiu! Vitória anuncia demissão do técnico Jair Ventura
Anúncio acontece dois dias depois da derrota por 2 a 0 para o Coritiba
O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta segunda-feira, 2, a saída do técnico Jair Ventura. O treinador teve o contrato rescindido pelo clube e deixa o comando da equipe ao lado dos auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo, que também integravam a comissão técnica.
A decisão encerra a passagem do profissional pelo Rubro-Negro em meio à pressão pelos resultados recentes no Campeonato Brasileiro.
Derrota para o Coritiba aumentou pressão
A saída ocorre após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no último sábado, 31, pela 33ª rodada da Série A. Com o resultado, o Vitória permaneceu com 38 pontos e terminou a rodada na 14ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.
Após a partida, Jair Ventura assumiu a responsabilidade pelo desempenho da equipe e reconheceu a insatisfação dos torcedores com a campanha como visitante. O treinador afirmou que os erros da derrota foram responsabilidade dele.
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O próximo compromisso do Vitória será contra o Fluminense, na sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão.