Adversário do Vitória chega para o confronto com grandes desfalques

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O Fluminense, próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, chegará para o confronto, que acontece na próxima sexta-feira, 6, em Salvador, com desfalques importantes, principalmente no setor defensivo.

Além da lista de ausência, o Tricolor Carioca ainda entrará em campo no Barradão com uma grande quantidade de jogadores pendurados. Ao todo, 10 atletas podem ser suspensos caso recebam um cartão amarelo contra o Vitória.

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Quais jogadores do Fluminense não vão jogar contra o Vitória?

Ao todo, três jogadores ficarão de fora do confronto contra o Vitória para a 34ª rodada do Brasileirão. Sendo eles:

Martinelli , lesionado (entorse no joelho);

, lesionado (entorse no joelho); Millán , lesionado;

, lesionado; Ignácio , suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo.

Vale ressaltar que o meio-campista Martinelli e o zagueiro Millán já eram ausências confirmadas, visto que ambos se lesionaram no duelo contra o Palmeiras, válido pela Copa Libertadores.

1 de 3 Martinelli, meia lesionado do Fluminense | Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

2 de 3 Millán, jogador lesionado do Fluminense | Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

3 de 3 Ignácio, zagueiro lesionado do Fluminense | Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Já Ignácio, que estava atuando como o reserva imediato de Millán, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Internacional, na última quarta-feira, 28.

Agora, o treinador Marcão deverá decidir quem vai assumir a posição de zagueiro ao lado de Thiago Silva. Suas opções são:

Igor Rabello , seleção mais provável;

, seleção mais provável; Freytes , que vinha sendo titular no começo do ano;

, que vinha sendo titular no começo do ano; Jammes , contratado no início do ano.

Fluminense chega com grande lista de pendurados

Além dos atletas que serão desfalques, o Tricolor Carioca também deverá tomar cuidado, visto que, para o jogo contra o Vitória, dez atletas estão na lista de pendurados que ficarão suspensos caso recebam o terceiro cartão amarelo. Sendo eles:

Canobbio

Castillo

Freytes

Hulk

Martinelli

Otávio

Paulo Henrique Ganso

Renê

Samuel Xavier

Soteldo

Vitória pode ajudar o Bahia caso vença

Além de se distanciar mais da zona de rebaixamento, caso vença o confronto, o Vitória pode ajudar seu maior rival, o Esporte Clube Bahia, que atualmente está na 6ª colocação, com somente um ponto a menos que o Fluminense.

Caso vença, o Vitória cria uma situação propensa para que o Bahia ultrapasse o Fluminense e consiga uma vaga na zona de classificação direta para a Libertadores.

Vitória e Fluminense - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória demite Jair Ventura dias antes do confronto

Mesmo com os desfalques, o Vitória também enfrenta um grande problema para o confronto contra o Fluminense, visto que Jair Ventura foi demitido, nesta segunda-feira, 2, dias antes da partida.

O treinador teve seu contrato rescindido pelo clube, e deixa o comando da equipe junto de seus auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.

A saída ocorre após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no último sábado, 31, pela 33ª rodada da Série A. Com o resultado, o Vitória permaneceu com 38 pontos e terminou a rodada na 14ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.