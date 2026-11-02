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Adversário do Vitória chega para o confronto com grandes desfalques

Clube carioca ainda possui uma extensa lista de atletas pendurados

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Vitória e Fluminense
Vitória e Fluminense - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Fluminense, próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, chegará para o confronto, que acontece na próxima sexta-feira, 6, em Salvador, com desfalques importantes, principalmente no setor defensivo.

Além da lista de ausência, o Tricolor Carioca ainda entrará em campo no Barradão com uma grande quantidade de jogadores pendurados. Ao todo, 10 atletas podem ser suspensos caso recebam um cartão amarelo contra o Vitória.

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Quais jogadores do Fluminense não vão jogar contra o Vitória?

Ao todo, três jogadores ficarão de fora do confronto contra o Vitória para a 34ª rodada do Brasileirão. Sendo eles:

  • Martinelli, lesionado (entorse no joelho);
  • Millán, lesionado;
  • Ignácio, suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo.

Vale ressaltar que o meio-campista Martinelli e o zagueiro Millán já eram ausências confirmadas, visto que ambos se lesionaram no duelo contra o Palmeiras, válido pela Copa Libertadores.

  • 1 de 3 Martinelli, meia lesionado do Fluminense
    Martinelli, meia lesionado do Fluminense |
  • 2 de 3 Millán, jogador lesionado do Fluminense
    Millán, jogador lesionado do Fluminense |
  • 3 de 3 Ignácio, zagueiro lesionado do Fluminense
    Ignácio, zagueiro lesionado do Fluminense |

Ignácio, que estava atuando como o reserva imediato de Millán, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Internacional, na última quarta-feira, 28.

Agora, o treinador Marcão deverá decidir quem vai assumir a posição de zagueiro ao lado de Thiago Silva. Suas opções são:

  • Igor Rabello, seleção mais provável;
  • Freytes, que vinha sendo titular no começo do ano;
  • Jammes, contratado no início do ano.

Fluminense chega com grande lista de pendurados

Além dos atletas que serão desfalques, o Tricolor Carioca também deverá tomar cuidado, visto que, para o jogo contra o Vitória, dez atletas estão na lista de pendurados que ficarão suspensos caso recebam o terceiro cartão amarelo. Sendo eles:

  • Canobbio
  • Castillo
  • Freytes
  • Hulk
  • Martinelli
  • Otávio
  • Paulo Henrique Ganso
  • Renê
  • Samuel Xavier
  • Soteldo

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Vitória pode ajudar o Bahia caso vença

Além de se distanciar mais da zona de rebaixamento, caso vença o confronto, o Vitória pode ajudar seu maior rival, o Esporte Clube Bahia, que atualmente está na 6ª colocação, com somente um ponto a menos que o Fluminense.

Caso vença, o Vitória cria uma situação propensa para que o Bahia ultrapasse o Fluminense e consiga uma vaga na zona de classificação direta para a Libertadores.

Vitória e Fluminense
Vitória e Fluminense - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória demite Jair Ventura dias antes do confronto

Mesmo com os desfalques, o Vitória também enfrenta um grande problema para o confronto contra o Fluminense, visto que Jair Ventura foi demitido, nesta segunda-feira, 2, dias antes da partida.

O treinador teve seu contrato rescindido pelo clube, e deixa o comando da equipe junto de seus auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.

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A saída ocorre após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no último sábado, 31, pela 33ª rodada da Série A. Com o resultado, o Vitória permaneceu com 38 pontos e terminou a rodada na 14ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

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