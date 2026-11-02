ESPORTES
Adversário do Vitória chega para o confronto com grandes desfalques
Clube carioca ainda possui uma extensa lista de atletas pendurados
O Fluminense, próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, chegará para o confronto, que acontece na próxima sexta-feira, 6, em Salvador, com desfalques importantes, principalmente no setor defensivo.
Além da lista de ausência, o Tricolor Carioca ainda entrará em campo no Barradão com uma grande quantidade de jogadores pendurados. Ao todo, 10 atletas podem ser suspensos caso recebam um cartão amarelo contra o Vitória.
Quais jogadores do Fluminense não vão jogar contra o Vitória?
Ao todo, três jogadores ficarão de fora do confronto contra o Vitória para a 34ª rodada do Brasileirão. Sendo eles:
- Martinelli, lesionado (entorse no joelho);
- Millán, lesionado;
- Ignácio, suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo.
Vale ressaltar que o meio-campista Martinelli e o zagueiro Millán já eram ausências confirmadas, visto que ambos se lesionaram no duelo contra o Palmeiras, válido pela Copa Libertadores.
Martinelli, meia lesionado do Fluminense | Millán, jogador lesionado do Fluminense | Ignácio, zagueiro lesionado do Fluminense |
Já Ignácio, que estava atuando como o reserva imediato de Millán, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Internacional, na última quarta-feira, 28.
Agora, o treinador Marcão deverá decidir quem vai assumir a posição de zagueiro ao lado de Thiago Silva. Suas opções são:
- Igor Rabello, seleção mais provável;
- Freytes, que vinha sendo titular no começo do ano;
- Jammes, contratado no início do ano.
Fluminense chega com grande lista de pendurados
Além dos atletas que serão desfalques, o Tricolor Carioca também deverá tomar cuidado, visto que, para o jogo contra o Vitória, dez atletas estão na lista de pendurados que ficarão suspensos caso recebam o terceiro cartão amarelo. Sendo eles:
- Canobbio
- Castillo
- Freytes
- Hulk
- Martinelli
- Otávio
- Paulo Henrique Ganso
- Renê
- Samuel Xavier
- Soteldo
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Vitória pode ajudar o Bahia caso vença
Além de se distanciar mais da zona de rebaixamento, caso vença o confronto, o Vitória pode ajudar seu maior rival, o Esporte Clube Bahia, que atualmente está na 6ª colocação, com somente um ponto a menos que o Fluminense.
Caso vença, o Vitória cria uma situação propensa para que o Bahia ultrapasse o Fluminense e consiga uma vaga na zona de classificação direta para a Libertadores.
Vitória demite Jair Ventura dias antes do confronto
Mesmo com os desfalques, o Vitória também enfrenta um grande problema para o confronto contra o Fluminense, visto que Jair Ventura foi demitido, nesta segunda-feira, 2, dias antes da partida.
O treinador teve seu contrato rescindido pelo clube, e deixa o comando da equipe junto de seus auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.
A saída ocorre após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no último sábado, 31, pela 33ª rodada da Série A. Com o resultado, o Vitória permaneceu com 38 pontos e terminou a rodada na 14ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.