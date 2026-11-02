Bisneto de ditador fascista vira titular de time tradicional da Europa

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O lateral-direito Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador fascista Benito Mussolini, ganhou espaço no time titular da Lazio e vive um dos melhores momentos de sua carreira profissional. Aos 23 anos, o jogador foi escalado entre os 11 iniciais da equipe no confronto contra o Cagliari, no último domingo, 1º, pelo Campeonato Italiano.

Além da titularidade, Romano marcou seu primeiro gol na elite do futebol italiano na goleada por 6 a 2 sobre o Sassuolo, na terça-feira, 23. O desempenho recente consolidou sua presença no elenco principal do clube de Roma.

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O sobrenome do atleta, no entanto, já despertava atenção antes mesmo de sua ascensão na equipe. Isso porque Benito Mussolini governou a Itália entre 1922 e 1943 e foi o principal líder do regime fascista italiano.

Jogador comenta repercussão do sobrenome

Filho da política Alessandra Mussolini e do policial Mario Floriani, Romano já falou publicamente sobre a relação entre sua origem familiar e a carreira no futebol.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, em 2024, o lateral afirmou que a história de seus antepassados não interfere em sua profissão. “Sempre haverá algum preconceito, mas meu trabalho não tem nada a ver com isso, e não me afeta”, declarou.

No ano seguinte, em entrevista reproduzida pela agência italiana Ansa, voltou a abordar o tema e disse preferir que o assunto não esteja associado à sua trajetória profissional.

Trajetória até a equipe principal

Formado nas categorias de base da Lazio, Romano assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em 2021. Antes de ganhar espaço no elenco principal, passou por empréstimos ao Pescara, Juve Stabia e Cremonese.

O jogador estreou pela equipe profissional da Lazio em agosto de 2026, contra o Bologna. Atualmente, utiliza apenas o primeiro nome na camisa.