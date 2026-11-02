Corrida do Bahêa alcança a marca de segunda maior do Norte-Nordeste

A quinta edição da Corrida do Bahêa ocorreu no último domingo, 1º, e reuniu cerca de 12 mil participantes na orla da Boca do Rio, em Salvador. O evento alcançou o maior público desde sua criação, em dezembro de 2024, e ofereceu percursos de 5 km e 10 km. Com o marco ela se torna a maior corrida privada do Norte-Nordeste.

Realizada no entardecer pelo segundo ano consecutivo, a corrida permitiu que os participantes percorressem a orla de Salvador durante o pôr do sol. A iniciativa é organizada pelo Esporte Clube Bahia - Associação, em parceria com a Oquei Entretenimento, e tem coordenação técnica da MP3 Live Marketing.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde a primeira edição, a prova já contabiliza mais de 42 mil participantes nas ruas da capital baiana. O evento reúne torcedores do clube em uma atividade que combina prática esportiva, lazer e bem-estar.

Quem participou da programação musical?

Depois da corrida, os cantores Tomate e Tony Salles se apresentaram para o público. Ambos são torcedores declarados do Bahia e participaram pela primeira vez do evento.

Tomate afirmou que cantar na programação da corrida representou a realização de um sonho. “Estou muito feliz! É a realização de um sonho tocar na corrida do meu time de coração. Ver essa arena lotada me lembra a Fonte Nova. Vou sacudir a nação, porque o Bahia é muito para mim. O Bahia é minha vida, meu orgulho e meu amor!”, declarou.

Tony Salles também destacou a oportunidade de se apresentar em um evento do clube do coração e reencontrar os torcedores. “Estou feliz demais em tocar na Corrida do Bahêa, porque estou em casa, estou com a minha torcida. É meu primeiro evento com o Bahia. Sempre quis tocar para minha torcida e hoje estou realizando esse sonho”, afirmou.

O presidente do Bahia Associação, Emerson Ferretti, comentou o crescimento do evento e a participação do público. Ex-goleiro do clube, ele lembrou que a primeira edição reuniu cerca de 3 mil pessoas.

“Fui atleta do Bahia, defendi essa camisa por seis anos como goleiro e, hoje, à frente da nossa gestão, nosso objetivo é proporcionar alegria a essa torcida. Ver 12 mil tricolores reunidos aqui é algo lindo! Começamos com cerca de 3 mil participantes e tínhamos o sonho de crescer. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Bora, Bahêa!”, declarou.

A Corrida do Bahêa chegou à quinta edição com mais de 42 mil participantes acumulados desde dezembro de 2024. Informações sobre o evento podem ser consultadas no perfil @corridadobahea, do Instagram.