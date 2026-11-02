Antonelli deve ganhar quase 10 milhões de euros após F1; entenda

O título mundial conquistado por Kimi Antonelli na Fórmula 1 não garante ao piloto um pagamento fixo pela vitória no campeonato. Embora a conquista represente um marco esportivo e possa render milhões em bonificações, os valores recebidos dependem das cláusulas negociadas individualmente com a equipe.

Segundo o jornal alemão Bild, o italiano recebe cerca de 4 milhões de euros por ano de salário na Mercedes. Com os bônus por desempenho, a remuneração total da temporada pode chegar a quase 10 milhões de euros. A estimativa considera tanto o pagamento fixo quanto as parcelas variáveis previstas no contrato.

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Diferentemente de outras competições esportivas, o Mundial de Pilotos não estabelece uma quantia em dinheiro destinada automaticamente ao campeão. O reconhecimento oficial ocorre por meio do troféu entregue durante a cerimônia anual da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Dessa forma, o valor recebido por cada competidor varia conforme os acordos firmados com as escuderias e entre os critérios que influenciam estão a conquista do título e a pontuação acumulada ao longo do calendário.

Como o dinheiro é distribuído entre as equipes?

A remuneração dos pilotos não deve ser confundida com os recursos destinados às escuderias. No Mundial de Construtores, a posição alcançada por cada equipe influencia a distribuição das receitas da categoria.

A classificação considera a soma dos pontos conquistados pelos dois pilotos de cada time. Dessa maneira, o resultado de uma corrida interfere simultaneamente na disputa individual e na competição entre as equipes.

Apesar dessa relação, os mecanismos financeiros são diferentes. O dinheiro recebido pela escuderia não é repassado automaticamente ao piloto que obteve o melhor desempenho. Os bônus individuais continuam dependendo de cada contrato.

Trajetória de Antonelli

Aos 20 anos e 68 dias, o italiano garantiu o campeonato ao terminar o Grande Prêmio do México em terceiro lugar. Ele precisava chegar pelo menos em nono para assegurar a conquista independentemente dos resultados dos adversários. Na corrida, largou da quarta posição e ficou atrás apenas de Max Verstappen e Lewis Hamilton.

O resultado também colocou Antonelli como o campeão mais jovem da história da Fórmula 1, superando o recorde de Sebastian Vettel, que havia conquistado seu primeiro Mundial em 2010, aos 23 anos e 134 dias.

Nascido em Bolonha, em 25 de agosto de 2006, Andrea Kimi Antonelli cresceu em uma família ligada ao automobilismo. Seu pai, Marco Antonelli, é ex-piloto e proprietário de uma equipe da modalidade. O italiano começou a competir no kart ainda criança e, em 2019, passou a integrar o programa de formação de jovens talentos da Mercedes.

A estreia na principal categoria do automobilismo ocorreu em 2025, quando assumiu a vaga deixada por Lewis Hamilton, que se transferiu para a Ferrari. Em sua segunda temporada, conquistou o primeiro título mundial e se tornou o primeiro piloto formado pelo programa de jovens da Mercedes a alcançar esse feito.

Além do recorde de idade, a vitória encerrou um intervalo de 73 anos sem um campeão italiano na Fórmula 1. O último havia sido Alberto Ascari, vencedor das temporadas de 1952 e 1953. No México, Antonelli também chegou ao 17º pódio do campeonato.