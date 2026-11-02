Treinador de gigante da Série A tem licença negada pela Conmebol

A Conmebol negou a licença do técnico Clarence Seedorf, do Corinthians, por entender que o holandês não atende aos critérios exigidos para exercer a função. A entidade exige a comprovação de pelo menos 36 meses de experiência, requisito que o treinador não consegue cumprir devido ao período em que ficou afastado do trabalho como técnico.

Seedorf iniciou a carreira de treinador em 2014, mas passou de 2019 a 2026 sem comandar uma equipe. A informação sobre a decisão foi divulgada inicialmente pelo UOL. Até o momento, o Corinthians monitora o caso e afirma não ter recebido uma notificação oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

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Corinthians tenta regularizar situação de Seedorf

Internamente, o entendimento do clube é que o treinador está respaldado pelo registro no Boletim Informativo Diário (BID). A expectativa é que a CBF dialogue com a Conmebol para buscar uma solução que permita regularizar a licença do profissional.

Seedorf possui a Licença Uefa PRO, certificação de nível mais avançado concedida a treinadores de futebol. A questão, porém, não está relacionada à formação do holandês, mas à exigência de comprovação do tempo de experiência efetiva na função.

Desde que assumiu o Corinthians, o treinador esteve à frente da equipe em duas partidas oficiais: na derrota para o Vasco e na vitória sobre o Mirassol, pelas duas rodadas mais recentes do Campeonato Brasileiro.

Corinthians está na zona de rebaixamento

Dentro de campo, o Corinthians também enfrenta dificuldades no Brasileirão. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 36 pontos, um a menos que Mirassol e Grêmio, primeiros times fora da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Timão será contra o São Paulo, na quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília). O clássico Majestoso será disputado na Vila Belmiro.