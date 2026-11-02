Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESTÁDIO

Reforma de R$ 8 milhões em estádio nordestino acende alerta para 2027

Presidente da FSF alerta para prazo curto e pede aceleração das obras

Téo Mazzoni
Por
O Mendonção, estádio do Itabaiana, passa por uma reforma que soma R$ 8,1 milhões em investimentos
O Mendonção, estádio do Itabaiana, passa por uma reforma que soma R$ 8,1 milhões em investimentos - Foto: Gabriel Bergoci

A reforma do Estádio Estadual Etelvino Mendonça, conhecido como Mendonção, em Itabaiana (SE), está em andamento com um investimento total de R$ 8.151.000,00. Apesar dos recursos destinados à modernização da praça esportiva, o ritmo dos trabalhos já provoca preocupação na Federação Sergipana de Futebol (FSF), principalmente pela proximidade do início da temporada 2027.

A dois meses da abertura das competições, o presidente da entidade, Milton Dantas, esteve no estádio para acompanhar o andamento da segunda etapa das intervenções. Durante a visita, o dirigente demonstrou preocupação com o prazo de conclusão e cobrou maior velocidade na execução dos serviços para que o Itabaiana possa utilizar sua casa desde o início do próximo calendário.

As obras contemplam a recuperação estrutural das arquibancadas, a reforma das cabines de imprensa e dos vestiários, além da instalação de um novo placar eletrônico em LED. O projeto também prevê adaptações de acessibilidade e a modernização completa das instalações elétricas e hidráulicas.

Ao comentar a situação, Milton Dantas destacou a importância das intervenções para a segurança do público, mas ressaltou a preocupação com o cronograma de entrega.

"Essa segunda etapa da obra é muito importante para garantir ainda mais segurança e confronto para o público. A nossa preocupação é com o tempo e quando os serviços serão entregues. Com o início da temporada, no mês de janeiro, o prazo é curto e exige aceleração dos serviços "disse.

O calendário-base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece o dia 6 de janeiro como data de início da primeira fase da Copa do Brasil de 2027, enquanto os campeonatos estaduais têm previsão de começar em 10 de janeiro. O Itabaiana tem participação prevista nas duas competições, além da Série D do Campeonato Brasileiro.

Leia Também:

ESPORTES

Adversário do Vitória chega para o confronto com grandes desfalques
Adversário do Vitória chega para o confronto com grandes desfalques imagem

BRASILEIRÃO 2026

21 técnicos já foram demitidos no Brasileirão 2026; confira lista
21 técnicos já foram demitidos no Brasileirão 2026; confira lista imagem

SUSTO

Atacante sofre parada cardíaca, é reanimado e jogo acaba suspenso
Atacante sofre parada cardíaca, é reanimado e jogo acaba suspenso imagem

Investimento ultrapassa R$ 8 milhões

A atual intervenção corresponde à segunda etapa da reforma do Mendonção, realizada pelo Governo do Estado de Sergipe. Nesta fase, o investimento previsto é de R$ 4.551.000,00. O valor se soma aos R$ 3,6 milhões aplicados na primeira etapa, concluída e entregue em julho de 2024.

Com isso, as duas fases da obra representam um investimento total de R$ 8.151.000,00 na modernização do Estádio Estadual Etelvino Mendonça.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Itabaiana já precisou jogar fora de casa por causa de obras

A preocupação com o prazo de entrega também tem relação com o histórico recente do clube. Em razão das intervenções realizadas na primeira etapa da reforma, o Itabaiana não pôde iniciar a temporada de 2024 no Mendonção.

Na ocasião, o Tremendão precisou mandar suas partidas em Aracaju e Lagarto, retornando ao estádio de Itabaiana somente em agosto daquele ano, durante a fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro. Na mesma competição, a equipe conquistou o acesso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

estádio

Relacionadas

Mais lidas