Reforma de R$ 8 milhões em estádio nordestino acende alerta para 2027

A reforma do Estádio Estadual Etelvino Mendonça, conhecido como Mendonção, em Itabaiana (SE), está em andamento com um investimento total de R$ 8.151.000,00. Apesar dos recursos destinados à modernização da praça esportiva, o ritmo dos trabalhos já provoca preocupação na Federação Sergipana de Futebol (FSF), principalmente pela proximidade do início da temporada 2027.



A dois meses da abertura das competições, o presidente da entidade, Milton Dantas, esteve no estádio para acompanhar o andamento da segunda etapa das intervenções. Durante a visita, o dirigente demonstrou preocupação com o prazo de conclusão e cobrou maior velocidade na execução dos serviços para que o Itabaiana possa utilizar sua casa desde o início do próximo calendário.



As obras contemplam a recuperação estrutural das arquibancadas, a reforma das cabines de imprensa e dos vestiários, além da instalação de um novo placar eletrônico em LED. O projeto também prevê adaptações de acessibilidade e a modernização completa das instalações elétricas e hidráulicas.



Ao comentar a situação, Milton Dantas destacou a importância das intervenções para a segurança do público, mas ressaltou a preocupação com o cronograma de entrega.



"Essa segunda etapa da obra é muito importante para garantir ainda mais segurança e confronto para o público. A nossa preocupação é com o tempo e quando os serviços serão entregues. Com o início da temporada, no mês de janeiro, o prazo é curto e exige aceleração dos serviços "disse.



O calendário-base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece o dia 6 de janeiro como data de início da primeira fase da Copa do Brasil de 2027, enquanto os campeonatos estaduais têm previsão de começar em 10 de janeiro. O Itabaiana tem participação prevista nas duas competições, além da Série D do Campeonato Brasileiro.



Investimento ultrapassa R$ 8 milhões

A atual intervenção corresponde à segunda etapa da reforma do Mendonção, realizada pelo Governo do Estado de Sergipe. Nesta fase, o investimento previsto é de R$ 4.551.000,00. O valor se soma aos R$ 3,6 milhões aplicados na primeira etapa, concluída e entregue em julho de 2024.



Com isso, as duas fases da obra representam um investimento total de R$ 8.151.000,00 na modernização do Estádio Estadual Etelvino Mendonça.



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Itabaiana já precisou jogar fora de casa por causa de obras

A preocupação com o prazo de entrega também tem relação com o histórico recente do clube. Em razão das intervenções realizadas na primeira etapa da reforma, o Itabaiana não pôde iniciar a temporada de 2024 no Mendonção.



Na ocasião, o Tremendão precisou mandar suas partidas em Aracaju e Lagarto, retornando ao estádio de Itabaiana somente em agosto daquele ano, durante a fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro. Na mesma competição, a equipe conquistou o acesso.