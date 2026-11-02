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Atacante sofre parada cardíaca, é reanimado e jogo acaba suspenso

Jogador passou mal após choque com goleiro do Andorra

Redação
Por Redação
Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, sofreu uma parada cardíaca após choque com o goleiro adversário
Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, sofreu uma parada cardíaca após choque com o goleiro adversário - Foto: Reprodução

Uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol terminou de forma dramática nesta segunda-feira, 2, após o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, sofrer uma parada cardíaca durante o confronto com o Andorra. O jogador passou mal depois de se envolver em um choque com o goleiro adversário, Owono, que deixou a área para tentar interceptar uma jogada.

Goleiro saiu da área e atingiu atacante

O lance aconteceu quando De Miguel recebeu um lançamento em profundidade no campo de ataque. Ao perceber a aproximação do atacante, Owono saiu da área em direção ao círculo central, mas não conseguiu alcançar a bola e acabou atingindo o jogador do Tenerife.

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Veja o lance:

Partida foi suspensa após atendimento de emergência

Diante da gravidade da situação, a arbitragem interrompeu imediatamente a partida, que acabou suspensa posteriormente. A equipe médica iniciou os procedimentos de emergência ainda no local e conseguiu reanimar o atacante durante o atendimento na ambulância, graças às manobras de reanimação.

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Jesús de Miguel segue inconsciente no hospital

Na sequência, Jesús de Miguel foi levado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Segundo as informações divulgadas, o jogador respira sem auxílio de aparelhos, mas permanece inconsciente e sob cuidados médicos.

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