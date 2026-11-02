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Atacante sofre parada cardíaca, é reanimado e jogo acaba suspenso
Jogador passou mal após choque com goleiro do Andorra
Uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol terminou de forma dramática nesta segunda-feira, 2, após o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, sofrer uma parada cardíaca durante o confronto com o Andorra. O jogador passou mal depois de se envolver em um choque com o goleiro adversário, Owono, que deixou a área para tentar interceptar uma jogada.
Goleiro saiu da área e atingiu atacante
O lance aconteceu quando De Miguel recebeu um lançamento em profundidade no campo de ataque. Ao perceber a aproximação do atacante, Owono saiu da área em direção ao círculo central, mas não conseguiu alcançar a bola e acabou atingindo o jogador do Tenerife.
Veja o lance:
😱 Así fue el golpe de Owono sobre Jesús de Miguel que dejó fulminado en el suelo al jugador del Tenerife #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/6xWHg7OwRF— Diario AS (@diarioas) November 2, 2026
Partida foi suspensa após atendimento de emergência
Diante da gravidade da situação, a arbitragem interrompeu imediatamente a partida, que acabou suspensa posteriormente. A equipe médica iniciou os procedimentos de emergência ainda no local e conseguiu reanimar o atacante durante o atendimento na ambulância, graças às manobras de reanimação.
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Jesús de Miguel segue inconsciente no hospital
Na sequência, Jesús de Miguel foi levado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Segundo as informações divulgadas, o jogador respira sem auxílio de aparelhos, mas permanece inconsciente e sob cuidados médicos.