Atacante sofre parada cardíaca, é reanimado e jogo acaba suspenso

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Uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol terminou de forma dramática nesta segunda-feira, 2, após o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, sofrer uma parada cardíaca durante o confronto com o Andorra. O jogador passou mal depois de se envolver em um choque com o goleiro adversário, Owono, que deixou a área para tentar interceptar uma jogada.

Goleiro saiu da área e atingiu atacante

O lance aconteceu quando De Miguel recebeu um lançamento em profundidade no campo de ataque. Ao perceber a aproximação do atacante, Owono saiu da área em direção ao círculo central, mas não conseguiu alcançar a bola e acabou atingindo o jogador do Tenerife.

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Veja o lance:

😱 Así fue el golpe de Owono sobre Jesús de Miguel que dejó fulminado en el suelo al jugador del Tenerife #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/6xWHg7OwRF — Diario AS (@diarioas) November 2, 2026

Partida foi suspensa após atendimento de emergência

Diante da gravidade da situação, a arbitragem interrompeu imediatamente a partida, que acabou suspensa posteriormente. A equipe médica iniciou os procedimentos de emergência ainda no local e conseguiu reanimar o atacante durante o atendimento na ambulância, graças às manobras de reanimação.





Jesús de Miguel segue inconsciente no hospital

Na sequência, Jesús de Miguel foi levado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Segundo as informações divulgadas, o jogador respira sem auxílio de aparelhos, mas permanece inconsciente e sob cuidados médicos.