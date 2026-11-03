Real Madrid, Barcelona e craques lamentam morte de jogador em dividida

O mundo do futebol foi surpreendido com a morte do atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, que foi seguida por diversas homenagens nesta terça-feira, 3. O jogador do Tenerife faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida contra o FC Andorra, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, na segunda-feira, 2.

Real Madrid, Barcelona, Corinthians e Santos estão entre os clubes que manifestaram solidariedade à família do atleta, assim como nomes como Vini Jr., Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

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O falecimento foi confirmado pelo Tenerife às 8h, no horário local, depois de o jogador apresentar uma piora em seu quadro neurológico durante a internação no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, na Espanha. O atacante havia sido levado à unidade de saúde em estado grave após receber atendimento de emergência ainda no estádio.

Real Madrid e Barcelona prestam homenagens

Um dos primeiros clubes a se manifestar foi o Real Madrid, que publicou uma nota oficial lamentando a morte do atacante e oferecendo apoio aos familiares, companheiros e amigos.

"O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife. O Real Madrid gostaria de expressar suas condolências e carinho aos seus familiares, companheiros, clube e todos os seus entes queridos. Jesús de Miguel faleceu aos 30 anos. Descanse em paz", escreveu o clube.

A equipe merengue também realizou um minuto de silêncio antes do treinamento desta terça-feira, em homenagem ao jogador. O Barcelona, por sua vez, divulgou uma mensagem de solidariedade ao Tenerife e às pessoas próximas ao atleta.

"Do FC Barcelona lamentamos a trágica notícia da morte de Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife. Todo o nosso apoio e incentivo à sua família, amigos e entes queridos neste momento tão difícil", publicou.

A repercussão também alcançou jogadores das duas equipes. Kylian Mbappé afirmou estar profundamente triste com a notícia e deixou uma mensagem de despedida: "Descanse em paz".

Vini Jr. e Lamine Yamal também se manifestaram na publicação feita pelo Tenerife, prestando suas homenagens ao atacante espanhol, assim como o argentino Lionel Messi, do Inter Miami.

Corinthians, Santos e outros clubes se solidarizam

As homenagens ultrapassaram as fronteiras espanholas, e no Brasil, Corinthians e Santos estiveram entre as equipes que lamentaram a morte de Jesús de Miguel nas redes sociais.

Manchester United, da Inglaterra, e Paris Saint-Germain, da França, também se pronunciaram sobre o falecimento. Fora do futebol, o ex-tenista espanhol Rafael Nadal demonstrou solidariedade à família do atacante e ao Tenerife.

"Que pena tão grande... Todo o meu carinho e um abraço muito forte à família e amigos de Jesús de Miguel nestes momentos tão duros. Também para todo o Tenerife. Acompanho vocês de coração", escreveu Nadal.

A Federação Espanhola de Futebol adiou as partidas previstas para esta terça-feira, enquanto a Uefa anunciou que seria respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos de competições europeias ao longo da semana.

Entenda o acidente que provocou a morte do jogador

Jesús de Miguel sofreu a lesão nos minutos finais do confronto entre Tenerife e FC Andorra, disputado na segunda-feira, 2, pela segunda divisão espanhola.

Durante uma disputa de bola, o goleiro Jesús Owono, do Andorra, saiu da área para tentar interceptar um lançamento em profundidade. Na tentativa de afastar a bola, o arqueiro atingiu o peito do atacante com o joelho.

Após a colisão, De Miguel caiu no gramado e precisou de atendimento médico imediato. Jogadores das duas equipes perceberam a gravidade da situação e solicitaram a entrada dos profissionais de saúde.

O atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. Diante da emergência, a partida foi interrompida e não chegou ao fim. De Miguel foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Inicialmente, o Tenerife informou que o jogador estava estável, embora seu estado ainda fosse grave. Durante a madrugada de terça-feira, entretanto, houve uma piora neurológica, e o clube confirmou sua morte pela manhã.

Tenerife pede respeito à família do atacante

Em comunicado oficial, o Tenerife lamentou a perda de Jesús de Miguel e manifestou apoio aos familiares, amigos e torcedores.

"Dilacerados de dor, com um nó na garganta e sem poder acreditar que isto seja verdade, comunicamos o trágico falecimento de Jesús de Miguel Alameda", informou o clube.

A equipe também destacou a dificuldade de encontrar palavras diante da tragédia e pediu respeito à privacidade da família. "Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que mitigue este sentimento de tristeza", escreveu.

"Estamos junto à sua desolada família, aos seus seres queridos e a todos os torcedores do Tenerife que hoje choram por este cruel desfecho", finalizou.

Nascido em Madri, Jesús de Miguel construiu sua trajetória profissional nas divisões inferiores do futebol espanhol. Conhecido como Demi, o atacante estava em sua segunda temporada pelo Tenerife e deixou uma filha de um ano.

O goleiro Jesús Owono, envolvido no lance, restringiu os comentários em suas redes sociais após o episódio. Pessoas próximas ao atleta afirmaram que não houve intenção de machucar o adversário.