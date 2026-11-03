Como foi o primeiro treino do Vitória depois de demitir Jair Ventura

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Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vitória perdeu seu técnico - e o primeiro treino na nova fase do time aconteceu nesta segunda-feira, 2. Um dia após a demissão do técnico Jair Ventura, o elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão e realizou o primeiro treinamento sob o comando interino de Cléber dos Santos, auxiliar permanente da comissão técnica.

A equipe se prepara para enfrentar o Fluminense, na sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada da Série A. Antes das atividades em campo, os jogadores participaram de uma reunião com o presidente Fábio Mota, realizada na academia do clube.

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O dirigente comunicou oficialmente a saída de Jair Ventura ao grupo, dando início à reorganização dos trabalhos após a mudança no comando técnico.

Na sequência, os atletas foram ao gramado para um treinamento com exercícios em espaço reduzido. A atividade foi conduzida por Cléber dos Santos, que ficará responsável pela preparação da equipe enquanto o Vitória define os próximos passos para a comissão técnica.

Quem é Cléber dos Santos, interino do Vitória?

Integrante da comissão técnica permanente do Vitória, Cléber dos Santos chegou ao clube em setembro de 2025, durante um período de instabilidade esportiva.

Sua contratação aconteceu depois da goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, quando o Rubro-Negro buscava alternativas para reorganizar o trabalho técnico. Na ocasião, Rodrigo Chagas estava à frente da equipe após a demissão de Fábio Carille.

A chegada de Cléber teve como objetivo reforçar a estrutura de profissionais do clube, independentemente da permanência dos treinadores contratados para comandar o time principal.

Agora, pouco mais de um ano depois, o auxiliar assume provisoriamente o Vitória em um momento importante da temporada, com apenas cinco rodadas restantes para o encerramento do Brasileirão.

Cléber dos Santos treinando o Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória tem jogadores em recuperação física

Além da mudança no comando técnico, o Vitória acompanha a situação de atletas que ainda não estão integrados completamente aos treinamentos.

Na reapresentação desta segunda-feira, os laterais Mateus Silva e Ramon, o zagueiro Riccieli e o volante Walace realizaram atividades separadas do restante do elenco.

O volante Dudu, que se recupera de uma lesão na coluna, apresentou uma evolução em seu processo de recuperação e participou de uma corrida ao redor do campo, mas ainda não trabalhou com o grupo.

Já os laterais Nathan Mendes e Fabiano Souza seguem em tratamento pós-cirúrgico, sem participação nas atividades com bola. A presença desses jogadores na partida contra o Fluminense dependerá da evolução física ao longo da semana e das avaliações realizadas pelo departamento médico.