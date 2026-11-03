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Multicampeão sulamericano corre risco de ficar de fora da Libertadores

Sem chances de classificação pela tabela geral argentina, time terá que conquistar o Torneo Clausura

Marina Branco
Por
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Foto: Divulgação I CONMEBOL

Um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano corre o risco de ficar longe da Copa Libertadores - e pelo segundo ano consecutivo. O River Plate chega à reta final da temporada de 2026 com apenas um caminho para disputar a principal competição do continente em 2027.

Se quiser disputar a Liberta, precisa conquistar o título do Torneo Clausura, segunda parte do Campeonato Argentino. Qualquer eliminação no mata-mata significará mais um ano de ausência no torneio.

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A situação é consequência de uma campanha irregular ao longo da temporada. O River ocupa apenas a oitava colocação na classificação geral do futebol argentino e já não tem possibilidades matemáticas de alcançar as posições que garantem vagas na Libertadores.

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Além disso, foi eliminado precocemente da Copa da Argentina, desperdiçando outra oportunidade de classificação. Apesar das dificuldades, a equipe de Buenos Aires ainda está viva na disputa nacional.

Os resultados da penúltima rodada do Clausura, encerrada nesta segunda-feira, 2, asseguraram sua presença nas oitavas de final, mantendo aberta a última possibilidade de retornar ao cenário continental.

River Plate depende de título no Clausura

Com 23 pontos, o River Plate ocupa a quarta posição do Grupo B do Torneo Clausura. A equipe já garantiu classificação para a fase eliminatória, mas não pode mais melhorar sua colocação dentro da chave.

No próximo domingo, 8, o time enfrentará o Aldosivi fora de casa, pela última rodada da fase classificatória. O resultado servirá para definir sua posição final e o adversário no mata-mata.

River Plate campeão da Libertadores
River Plate campeão da Libertadores - Foto: Divulgação I River Plate

Um dos possíveis confrontos nas oitavas é justamente contra o Boca Juniors, maior rival do River, que ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo A.

A partir da fase eliminatória, não haverá margem para novos tropeços. O River precisará avançar em todos os confrontos e conquistar o título do Clausura para garantir uma das vagas argentinas na Libertadores de 2027.

Derrota para o Boca complicou ainda mais a situação

A situação do River se agravou após a derrota no Superclássico do último domingo, 1º, diante do Boca Juniors, na Bombonera.

O resultado teve consequências importantes para os dois clubes. Enquanto o Boca assegurou matematicamente sua classificação para a Libertadores de 2027 por meio da tabela geral do Campeonato Argentino, o River ficou sem possibilidades de alcançar as primeiras posições.

River Plate campeão da Libertadores
River Plate campeão da Libertadores - Foto: Divulgação I River Plate

A equipe de Buenos Aires ocupa o oitavo lugar na classificação acumulada da temporada, distante das equipes que disputam as vagas continentais. O River também não pode alcançar a quarta posição, que eventualmente poderia garantir presença na Pré-Libertadores, dependendo da distribuição das vagas caso o Boca conquiste outro torneio.

Eliminação na Copa da Argentina

O clube também deixou a Copa da Argentina ainda em julho, antes das oitavas de final. Na ocasião, foi derrotado pelo Aldosivi por 3 a 1, em casa, encerrando precocemente sua participação.

O torneio oferece uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, mas a eliminação impediu que o River utilizasse esse caminho. Agora, o adversário responsável por sua saída da copa nacional voltará a aparecer no calendário, justamente na última rodada da fase classificatória do Clausura.

River Plate campeão da Libertadores
River Plate campeão da Libertadores - Foto: Divulgação I River Plate

Boca Juniors e Belgrano já estão classificados

A Argentina terá seis representantes na Copa Libertadores de 2027, sendo cinco classificados diretamente à fase de grupos e um destinado à fase preliminar.

Até o momento, dois clubes já asseguraram presença na competição. O Belgrano conquistou a primeira vaga ao vencer o Torneo Apertura, disputado na primeira parte da temporada.

O Boca Juniors, por sua vez, confirmou sua classificação por meio da tabela geral do Campeonato Argentino, garantindo, no mínimo, presença na Pré-Libertadores. A equipe xeneize ainda poderá conquistar uma vaga direta na fase de grupos, dependendo dos resultados das competições em andamento.

River e Boca
River e Boca - Foto: Divulgação I River Plate

Além de disputar o Clausura, o Boca está na semifinal da Copa da Argentina e na final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Atlético-MG.

As vagas restantes serão preenchidas pelos campeões do Clausura e da Copa da Argentina, além das equipes mais bem posicionadas na classificação geral que ainda não tenham garantido presença por outros caminhos.

Como funcionam as vagas argentinas na Libertadores de 2027?

A distribuição das seis vagas do país segue os seguintes critérios:

  1. Campeão do Torneo Apertura: Belgrano, classificado à fase de grupos
  2. Campeão do Torneo Clausura: ainda indefinido, com vaga direta na fase de grupos
  3. Campeão da Copa da Argentina: ainda indefinido, também com vaga na fase de grupos
  4. Melhor colocado na classificação geral ainda não classificado: fase de grupos
  5. Segundo melhor colocado na classificação geral ainda não classificado: fase de grupos
  6. Terceiro melhor colocado na classificação geral ainda não classificado: Pré-Libertadores
River Plate campeão da Libertadores
River Plate campeão da Libertadores - Foto: Divulgação I River Plate

River tenta evitar novo ano longe da Libertadores

O River Plate soma quatro títulos da Copa Libertadores, conquistados em 1986, 1996, 2015 e 2018. Sua última conquista aconteceu justamente contra o Boca Juniors, na histórica decisão disputada no Santiago Bernabéu, em Madri.

A possibilidade de passar duas temporadas consecutivas fora da competição representa um contraste com a trajetória recente do clube, habituado a disputar as principais fases do torneio continental.

A classificação antecipada às oitavas de final do Clausura mantém o River na disputa, mas a equipe precisará conquistar uma sequência de vitórias no mata-mata para transformar a última oportunidade em uma vaga.

Com o encerramento da fase de grupos previsto para o próximo fim de semana, o clube conhecerá seu caminho definitivo até a decisão. A partir daí, cada confronto poderá determinar se o River Plate voltará à Libertadores em 2027 ou acumulará mais uma ausência no principal torneio de clubes da América do Sul.

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boca juniors libertadores river plate

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