Quem era Jesús de Miguel, atacante que morreu de forma trágica

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O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, que morreu de forma trágica nesta terça-feira, 3, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória após uma forte dividida em campo, disputava a segunda divisão do Campeonato Espanhol e foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Tenerife na temporada anterior.

Antes de chegar ao clube da ilha de Santa Cruz de Tenerife, Jesús fez carreira por clubes de menor expressão na Espanha. Formado na base do Leganés, passou por Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero e Unionistas de Salamanca.

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Na temporada 2022/23, trocou o clube de Salamanca pelo Castellón, clube pelo qual começou a se projetar para voos mais altos. Marcou 25 gols e deu cinco assistências em três temporadas com a camisa do clube.

Na ocasião, ele chamou atenção do Tenerife, pelo qual assinaria até junho de 2028. Chegou ao clube na temporada passada e marcou 13 gols e deu três assistências na campanha de título e acesso na Primera Federación, a terceira divisão da Espanha.

Chamado de “Demigol” pelos companheiros, o atacante era um centroavante de ofício. Com 1,90m de altura, jogava como referência no ataque. Chegou a ser sondado pelo Zaragoza, hoje na terceira divisão, mas preferiu ficar no Tenerife.

Nesta temporada, vinha lutando com uma lesão no púbis e fazia apenas sua quarta partida. Com o trágico falecimento, deixa a companheira, María, e uma filha de apenas um ano e quatro meses, Carla.

Relembre acidente que vitimou Jesús de Miguel

O acidente que vitimou o atacante aconteceu nos minutos finais do duelo entre Tenerife e Andorra, no estádio Heliodoro Rodríguez López.

Durante uma jogada de ataque, o goleiro Owono saiu da área para afastar uma bola e atingiu o peito do atacante com o joelho. De Miguel caiu imediatamente no gramado e precisou receber atendimento médico.

O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o transporte de ambulância e foi reanimado pelos profissionais de emergência.

Jesús de Miguel foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado. Na manhã desta terça-feira, o Tenerife confirmou a morte do atacante.