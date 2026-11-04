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Hebert Conceição terá duelo de invictos nos Estados Unidos em dezembro

Invicto no boxe profissional, pugilista baiano enfrenta o norte-americano Dominic Valle

Redação
Por Redação
Invicto no boxe profissional, pugilista baiano enfrenta o norte-americano Dominic Valle no dia 12 de dezembro, na Flórida, em duelo que pode aproximá-lo de uma disputa por título mundial
Invicto no boxe profissional, pugilista baiano enfrenta o norte-americano Dominic Valle no dia 12 de dezembro, na Flórida, em duelo que pode aproximá-lo de uma disputa por título mundial - Foto: Luis Robayo | AFP

O pugilista baiano Hebert Conceição já tem data marcada para seu próximo desafio nos ringues. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, campeão brasileiro e atual detentor do cinturão Latino da Organização Mundial de Boxe (WBO), na categoria super-médios, o atleta retorna à ação no dia 12 de dezembro, nos Estados Unidos.

Hebert Conceição volta aos ringues em 12 de dezembro, nos Estados Unidos, para enfrentar Dominic Valle e defender sua invencibilidade no boxe profissional.
Hebert Conceição volta aos ringues em 12 de dezembro, nos Estados Unidos, para enfrentar Dominic Valle e defender sua invencibilidade no boxe profissional. - Foto: Divulgação

O confronto será realizado no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, na Flórida, como parte da programação do ProBox TV Championship Series. Do outro lado do ringue estará o norte-americano Dominic Valle, que também chega ao duelo sem conhecer derrotas no boxe profissional.

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Hebert Conceição enfrenta adversário invicto nos Estados Unidos

Hebert acumula 12 vitórias em sua carreira como profissional, sendo seis por nocaute. O retrospecto de Valle é de 14 triunfos, sete deles antes do limite, o que coloca frente a frente dois lutadores invictos.

Baiano busca aproximação de disputa por título mundial

Atualmente, o brasileiro ocupa a oitava posição no ranking mundial da WBO e aparece em 21º lugar na classificação do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Diante do adversário norte-americano, o baiano terá a oportunidade de ampliar sua sequência positiva e dar mais um passo na busca por uma disputa de cinturão mundial.

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hebert conceição

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