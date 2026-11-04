Hebert Conceição terá duelo de invictos nos Estados Unidos em dezembro

Siga o A TARDE no Google

O pugilista baiano Hebert Conceição já tem data marcada para seu próximo desafio nos ringues. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, campeão brasileiro e atual detentor do cinturão Latino da Organização Mundial de Boxe (WBO), na categoria super-médios, o atleta retorna à ação no dia 12 de dezembro, nos Estados Unidos.

Hebert Conceição volta aos ringues em 12 de dezembro, nos Estados Unidos, para enfrentar Dominic Valle e defender sua invencibilidade no boxe profissional. - Foto: Divulgação

O confronto será realizado no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, na Flórida, como parte da programação do ProBox TV Championship Series. Do outro lado do ringue estará o norte-americano Dominic Valle, que também chega ao duelo sem conhecer derrotas no boxe profissional.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hebert Conceição enfrenta adversário invicto nos Estados Unidos

Hebert acumula 12 vitórias em sua carreira como profissional, sendo seis por nocaute. O retrospecto de Valle é de 14 triunfos, sete deles antes do limite, o que coloca frente a frente dois lutadores invictos.



Baiano busca aproximação de disputa por título mundial

Atualmente, o brasileiro ocupa a oitava posição no ranking mundial da WBO e aparece em 21º lugar na classificação do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Diante do adversário norte-americano, o baiano terá a oportunidade de ampliar sua sequência positiva e dar mais um passo na busca por uma disputa de cinturão mundial.