BOXE
Hebert Conceição terá duelo de invictos nos Estados Unidos em dezembro
Invicto no boxe profissional, pugilista baiano enfrenta o norte-americano Dominic Valle
O pugilista baiano Hebert Conceição já tem data marcada para seu próximo desafio nos ringues. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, campeão brasileiro e atual detentor do cinturão Latino da Organização Mundial de Boxe (WBO), na categoria super-médios, o atleta retorna à ação no dia 12 de dezembro, nos Estados Unidos.
O confronto será realizado no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, na Flórida, como parte da programação do ProBox TV Championship Series. Do outro lado do ringue estará o norte-americano Dominic Valle, que também chega ao duelo sem conhecer derrotas no boxe profissional.
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Hebert acumula 12 vitórias em sua carreira como profissional, sendo seis por nocaute. O retrospecto de Valle é de 14 triunfos, sete deles antes do limite, o que coloca frente a frente dois lutadores invictos.
Baiano busca aproximação de disputa por título mundial
Atualmente, o brasileiro ocupa a oitava posição no ranking mundial da WBO e aparece em 21º lugar na classificação do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Diante do adversário norte-americano, o baiano terá a oportunidade de ampliar sua sequência positiva e dar mais um passo na busca por uma disputa de cinturão mundial.