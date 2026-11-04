Camaçari recebe novo torneio de Enduro para todos os níveis de pilotos

O Enduro de Regularidade está tomando a Bahia cada vez mais - e agora chegou a hora de Camaçari receber o esporte em grande estilo. A cidade receberá, no próximo dia 14 de novembro, a primeira edição do Enduro de Regularidade Garagem 61.

Voltada aos apaixonados pelo motociclismo off-road, a competição reunirá pilotos de diferentes níveis de experiência em uma prova que exige habilidade, navegação e precisão, além de promover uma ação social destinada a crianças e adolescentes do município.

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O evento marca a estreia da Garagem 61 na organização de competições esportivas e terá quatro categorias: Elite, Intermediário, Over 40+ e Iniciante, buscando ampliar o acesso à modalidade ao permitir a participação tanto de competidores experientes quanto de motociclistas que ainda não tiveram contato com provas oficiais de enduro.

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

Diferentemente das corridas tradicionais, nas quais o objetivo é completar o percurso no menor tempo possível, o enduro de regularidade exige que os participantes sigam um trajeto previamente determinado, respeitando tempos de referência estabelecidos pela organização.

Dessa forma, mais do que velocidade, a disputa valoriza a capacidade de navegação, a estratégia e a constância dos pilotos.

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

Categoria para iniciantes terá curso gratuito de navegação

Uma das novidades da competição será a categoria Iniciante, criada especialmente para trilheiros, motociclistas amadores e praticantes do off-road que desejam participar de seu primeiro enduro de regularidade.

Como incentivo à entrada de novos competidores na modalidade, os dez primeiros inscritos nessa categoria receberão gratuitamente um curso de navegação, habilidade fundamental para acompanhar os trajetos e cumprir os tempos estabelecidos durante a prova.

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

Além dos estreantes, o evento contará com disputas nas categorias Elite, destinada aos competidores mais experientes, Intermediário e Over 40+, voltada aos participantes com mais de 40 anos.

Para Ricardo Neto, fundador da Garagem 61, a iniciativa busca aproximar novos públicos do motociclismo esportivo e contribuir para o desenvolvimento da modalidade na região.

O esporte cresce quando mais gente tem a oportunidade de participar. Queremos que o enduro seja a porta de entrada para novos pilotos e, ao mesmo tempo, devolva algo concreto para as crianças de Camaçari Ricardo Neto - Fundador da Garagem 61

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

Evento destinará parte da arrecadação a projeto educacional

Além das atividades esportivas, o Enduro Garagem 61 contará com uma iniciativa de responsabilidade social. Por meio do projeto Garagem 61 - Esporte e Educação, parte dos recursos arrecadados será revertida em ações voltadas a crianças e adolescentes de Camaçari.

Entre as atividades previstas estão a distribuição de kits escolares e a realização de palestras sobre educação no trânsito, com o objetivo de contribuir para a formação dos jovens e promover a conscientização sobre segurança viária.

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

A organização informou que, após a realização do evento, divulgará uma prestação de contas com o valor total arrecadado, o montante destinado ao projeto e a quantidade de beneficiados.

A proposta é justamente associar o incentivo à prática esportiva a benefícios concretos para a comunidade local, utilizando a competição como uma oportunidade de mobilização social.

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

Conheça a Garagem 61

Responsável pela organização da prova, a Garagem 61 é um espaço voltado aos praticantes de motociclismo off-road, oferecendo serviços de hospedagem, manutenção e cuidados com motocicletas.

O local foi idealizado por Ricardo Neto para funcionar como uma base de apoio aos pilotos entre as atividades de trilha, e o nome faz referência ao número utilizado pelo fundador nas competições de motociclismo.

Enduro da Garagem 61 - Foto: Reprodução I @garagem61_ssa

Com o lema "Sua base off-road entre uma trilha e outra", a iniciativa busca reunir motociclistas e incentivar a prática da modalidade em um ambiente especializado.

A realização do primeiro enduro representa uma ampliação das atividades do espaço, que passa a atuar também na promoção de competições esportivas. O evento contará com o apoio de patrocinadores e parceiros envolvidos na organização.