Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem com 23 ocorrências policiais é preso por ameaçar ex de 22 anos na RMS

Mesmo proibido judicialmente de se aproximar da jovem, homem continuou perseguindo e fazendo aemaças

Leilane Teixeira
Por
Homem é investigado por violência doméstica contra a ex-companheira
Homem é investigado por violência doméstica contra a ex-companheira - Foto: Imagem Ilustrativa | Divulgação PC-BA

Um homem de 51 anos, citado em 23 ocorrências policiais, foi preso preventivamente na terça-feira, 3, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é investigado por violência doméstica contra a ex-companheira, de 22 anos, e suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência.

Segundo a Polícia Civil, mesmo proibido judicialmente de se aproximar da jovem, o investigado teria continuado procurando a mulher e fazendo ameaças. A prisão ocorreu em um condomínio do município, após o cumprimento de um mandado judicial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Histórico de ocorrências

O homem acumula registros policiais relacionados a diferentes episódios. Entre eles estão denúncias de violência doméstica, ameaças, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas envolvendo a mesma vítima.

As ocorrências foram registradas em Camaçari, Feira de Santana e Salvador.

Além dos casos envolvendo a ex-companheira, o suspeito também é citado em registros de ameaças e difamação contra servidores públicos nas cidades de São Francisco do Conde, Lauro de Freitas e Salvador.

Prisão em condomínio

A prisão foi realizada por policiais da 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Após ser localizado, o investigado foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Lauro de Freitas medidas protetivas Polícia Civil violência doméstica

Relacionadas

Mais lidas