Homem com 23 ocorrências policiais é preso por ameaçar ex de 22 anos na RMS

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Um homem de 51 anos, citado em 23 ocorrências policiais, foi preso preventivamente na terça-feira, 3, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é investigado por violência doméstica contra a ex-companheira, de 22 anos, e suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência.

Segundo a Polícia Civil, mesmo proibido judicialmente de se aproximar da jovem, o investigado teria continuado procurando a mulher e fazendo ameaças. A prisão ocorreu em um condomínio do município, após o cumprimento de um mandado judicial.

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Histórico de ocorrências

O homem acumula registros policiais relacionados a diferentes episódios. Entre eles estão denúncias de violência doméstica, ameaças, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas envolvendo a mesma vítima.

As ocorrências foram registradas em Camaçari, Feira de Santana e Salvador.

Além dos casos envolvendo a ex-companheira, o suspeito também é citado em registros de ameaças e difamação contra servidores públicos nas cidades de São Francisco do Conde, Lauro de Freitas e Salvador.

Prisão em condomínio

A prisão foi realizada por policiais da 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Após ser localizado, o investigado foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.