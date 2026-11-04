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AÇÃO POLICIAL

Homens de 53 e 57 anos são presos suspeitos de abusar de duas irmãs na Bahia

Uma das adolescentes tinha apenas 13 anos quando os abusos teriam começado

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homens de 53 e 57 anos são presos suspeitos de abusar de duas irmãs na Bahia
Foto: Reprodução

Dois homens, de 53 e 57 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira, 4, em Jequié, no sudoeste da Bahia, suspeitos de cometer crimes sexuais contra duas irmãs, atualmente com 16 e 17 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido em momentos diferentes, entre 2022 e 2025.

Uma das adolescentes tinha apenas 13 anos quando os abusos teriam começado, em 2022. Na época, ela estava sob a guarda judicial da esposa de um dos investigados, que é suspeito de estupro de vulnerável.

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O segundo homem é investigado por abusar da irmã da primeira vítima, em 2025. Na ocasião, a adolescente estava acolhida em uma instituição onde o suspeito trabalhava como motorista.

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Os dois investigados foram localizados no Centro de Jequié, durante uma operação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), vinculada à 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

Após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, os homens foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

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Tags

estupro de vulnerável Jequié Polícia Civil prisão preventiva

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