Homens de 53 e 57 anos são presos suspeitos de abusar de duas irmãs na Bahia

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Dois homens, de 53 e 57 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira, 4, em Jequié, no sudoeste da Bahia, suspeitos de cometer crimes sexuais contra duas irmãs, atualmente com 16 e 17 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido em momentos diferentes, entre 2022 e 2025.

Uma das adolescentes tinha apenas 13 anos quando os abusos teriam começado, em 2022. Na época, ela estava sob a guarda judicial da esposa de um dos investigados, que é suspeito de estupro de vulnerável.

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O segundo homem é investigado por abusar da irmã da primeira vítima, em 2025. Na ocasião, a adolescente estava acolhida em uma instituição onde o suspeito trabalhava como motorista.

Prisões em Jequié

Os dois investigados foram localizados no Centro de Jequié, durante uma operação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), vinculada à 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

Após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, os homens foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.