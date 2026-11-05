VÍDEO: Desvio de compras on-line na Bahia causa prejuízo de R$ 500 mil

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Um esquema de desvio de compras on-line com atuação na Bahia e outros três estados foi responsável por um prejuízo estimado em R$ 500 mil. O grupo criminoso está sendo alvo da Operação Desvio de Rota, da Polícia Civil, que cumpre mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 5.

De acordo com as investigações, o roubo acontecia durante o momento dos transportes das mercadorias, realizados em caminhões. As ações são cumpridas nos seguintes locais:

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Quatro municípios da Bahia;

dez cidades de outros três estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

Quais tipos de compras on-line foram desviadas?

As buscas também visam localizar mercadorias desviadas que, em sua grande maioria, eram aparelhos eletrônicos.

Além dos suspeitos, a operação visa apreender:

Documentos;

armas de fogo;

outros elementos de prova da prática criminosa.

Veja trecho da operação:

A Operação Desvio de Rota é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com a participação das suas unidades, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador e Feira de Santana e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (DECARGA). A ação conta ainda com o apoio das Polícias Civis dos demais estados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).