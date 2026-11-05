Mutirão recolhe resíduos na Praia da Boa Viagem neste sábado

Siga o A TARDE no Google

A Praia da Boa Viagem receberá neste sábado, 7, das 8h às 10h30, mais uma edição do projeto Praia Limpa, aberto ao público, promovido pela Wilson Sons, operador de logística portuária. A iniciativa mobiliza voluntários para um mutirão de coleta e triagem de resíduos, além de promover oficinas gratuitas de grafite com artistas locais e mergulho no Parque Marinho da Cidade Baixa.

As vagas para as oficinas são limitadas e serão sorteadas. Os interessados podem se inscrever por meio do link.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta edição, barraqueiros e ambulantes da praia serão integrados à iniciativa como “Guardiões da Baía” e receberão camisas com proteção UV. A comunidade também terá vagas exclusivas na oficina de mergulho.

"A preservação dos oceanos depende da participação de todos. O Praia Limpa traduz esse compromisso ao unir voluntariado, educação ambiental e mobilização social em torno de prioridades globais de conservação da biodiversidade marinha, sobretudo nesta que é a Década dos Oceanos, instituída pela ONU", destaca Mikhaill Novais, gerente de Qualidade, Sustentabilidade, Meio Ambiente e Segurança (QSMS) do Tecon Salvador.

A mobilização foi criada em 2018 e está alinhada aos compromissos da Wilson Sons com a ONU. A iniciativa já recolheu mais de uma tonelada de descartes das praias de Salvador. A ação envolve colaboradores das unidades Tecon Salvador, Rebocadores e Agência Marítima, em parceria com a Eccomar Soluções Ambientais, Associação do Parque Marinho da Cidade Baixa, Oxean Hub, Mulheres do Timão e Plataforma de Tratamento de Efluentes.

SERVIÇO

Praia Limpa: cuidar do meio ambiente é a nossa onda (coleta de resíduos na praia).

Local: Praia da Boa Viagem

Data e horário: 07/11 (sábado), das 8h às 10h30

Aberto a voluntários de todas as idades

Realização: Wilson Sons.