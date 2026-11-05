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Mototaxistas de Salvador precisam agendar vistoria obrigatória; veja como

Agendamento é feito online por meio da plataforma oficial

Alice Paulilo
Por
Regularização dos mototaxistas já tem prazo em Salvador; veja
Regularização dos mototaxistas já tem prazo em Salvador; veja - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Os mototaxistas que atuam no serviço regulamentado de Salvador têm até o dia 30 de novembro para realizar a inspeção veicular obrigatória de 2026. O agendamento deve ser feito pela internet, por meio da plataforma Salvador Digital.

O calendário foi iniciado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) na última terça-feira, 3, e contempla os veículos cadastrados para a prestação do serviço na capital baiana.

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Como agendar a inspeção?

Para solicitar o procedimento, os profissionais devem acessar o site Salvador Digital e selecionar a opção Inspeção Veicular.

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Após o agendamento, a inspeção deve ser realizada dentro do período estabelecido, que termina em 30 de novembro.

A Semob recomenda que os mototaxistas não deixem a regularização para os últimos dias, a fim de evitar pendências junto ao órgão. A realização da vistoria é obrigatória para manter o serviço de mototáxi regulamentado em situação regular no município.

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Salvador Semob

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