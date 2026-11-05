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CENP HUB

Lideranças e agentes publicitários debatem força do mercado baiano

Oportunidades, desafios e transformações do consumo, mídia e negócios estiveram no centro do debate

Carla Melo
Por
Cenp Hub reuniu lideranças, agentes publicitários, marcas e empresas baianas
Cenp Hub reuniu lideranças, agentes publicitários, marcas e empresas baianas - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Um encontro com agentes da atividade publicitária, marcas e empresas baianas marcaram mais uma edição do Cenp Hub - Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário, realizada nesta quinta-feira, 5, no Hotel da Bahia by Wish, em Salvador.

O evento reuniu representantes de grandes empresas baianas e nacionais como Grupo A TARDE, Atarakejo, Shopping Bela Vista, Neoenergia, WMcCann e entre outras, para discutir oportunidades, desafios e transformações que atravessam consumo, mídia, negócios e comunicação a partir das particularidades do mercado baiano e nordestino.

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A proposta do encontro é aproximar diferentes agentes da atividade publicitária e criar espaço para discussões, troca de conteúdos, conexões entre marcas, agências, veículos, plataformas e muito mais.

Mudanças na comunicação e publicidade

Uma das palestrantes da mesa “Brasil Plural: a força das marcas locais na economia, cultura e comunicação”, Marluce Barbosa, gestora executiva e comercial do Grupo A TARDE, apontou os caminhos e oportunidades na comunicação diante das mudanças socioculturais, tecnológicas e de hábitos nos últimos tempos.

“Embora o A TARDE tenha 114 anos, nossa aposta sempre é acompanhada de inovação, de novas possibilidades e credibilidade maior do que aquilo que a gente imagina. Quem antes lia o jornal, hoje também consegue acompanhar essa evolução do A TARDE, esse novo movimento, com novos produtos e soluções. Isso nos ajuda muito a estarmos próximos das marcas, clientes e agências. Não é um processo rápido, o mercado como um todo, vai se adaptando a essa inovação, mas cabe a nós, cada vez mais, ter conhecimento daquilo que estamos fazendo, com confiança e responsabilidade, disse ela.

Marluce Barbosa, gestora executiva e comercial
Marluce Barbosa, gestora executiva e comercial - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Para ela, antes da imponência da marca, é necessário entender o que ela representa naquela região em que ela está inserida. Marluce Barbosa sugere que o maior desafio entre a comunicação entre a marca e a publicidade, é a falta de entendimento diante de um mercado do eixo Rio-São Paulo-Brasília.

“O não conhecimento das práticas, hábitos culturais, religiosos, gastronômicos de uma certa região precisam ser vistos de uma forma diferenciada. Com a marca, a gente tem que entender, tem que perceber, tem que ver as diferenças e a forma que vai falar”, continuou ela.

Tradição e identidade nas ações publicitárias

Empresas situadas na Bahia, como o Shopping Bela Vista, com sede em Salvador, reforçam a necessidade de manter a tradição, cultura, comunicação e ancestralidade de uma região em seus anúncios. Para a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, esse é o primeiro passo para a assertividade na comunicação.

“Tudo isso faz parte de todas as ações e comunicação que a gente divulga e desenvolve. Esse é o cuidado que a gente tem que ter e a responsabilidade que nós temos quando a gente desenvolve e aprova uma campanha que vai para a rua carregada de valorização de uma cultura”, continuou ela.

Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão
Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Déborah Motta, gerente de marketing do Atakarejo, empresa baiana do ramo de atacado supermercadista, por outro lado, explica que a mudança no mercado é constante e a sacada nas empresas para ter resultados é atender e entender a particularidade de cada praça, mercado da cultura local.

“A mesma linguagem que a gente fala aqui não é a mesma linguagem que a gente fala no sul da Bahia, que a gente fala em Vitória da Conquista. Cada região tem uma particularidade e a gente precisa se colocar dentro dessa particularidade, inserido na cultura local para que a gente leve ao nosso consumidor aquilo que ele realmente quer escutar. Números, métricas e resultados mudam o tempo inteiro e isso nós vamosnos adaptando à realidade, mas o grande diferencial da marca é conseguir não só levar preço, mas se aproximar do nosso consumidor”, finaliza ela.

Serviço

  • Data: 5 de novembro de 2026, quinta-feira
  • Horário: 8h30 às 13h
  • Local: Hotel da Bahia by Wish...
  • Realização: Cenp – Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário
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