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Vídeo mostra momento que homem perde controle da moto em Stella Maris

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas

Evellyn Teixeira
Por
Homem morreu após a moto elétrica que conduzia colidir com um piquete
Homem morreu após a moto elétrica que conduzia colidir com um piquete - Foto: reprodução redes sociais

Um homem morreu após a moto elétrica que conduzia colidir com um piquete na Rua Capitão Melo, no bairro de Stella Maris, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 5.

A ocorrência foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Vítima teria perdido o controle do veículo

Segundo informações preliminares, o motociclista teria perdido o controle da moto elétrica e sofrido uma queda. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sem capacete no momento do acidente. A identidade do homem não foi divulgada.

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Morte foi confirmada pelo SAMU

Em nota, a Transalvador informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito. O corpo permanecia no local aguardando os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Militar foi procurada para fornecer informações sobre a ocorrência, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.

Confira o vídeo:

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