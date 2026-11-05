SALVADOR
Vídeo mostra momento que homem perde controle da moto em Stella Maris
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas
Um homem morreu após a moto elétrica que conduzia colidir com um piquete na Rua Capitão Melo, no bairro de Stella Maris, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 5.
A ocorrência foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).
Vítima teria perdido o controle do veículo
Segundo informações preliminares, o motociclista teria perdido o controle da moto elétrica e sofrido uma queda. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sem capacete no momento do acidente. A identidade do homem não foi divulgada.
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Morte foi confirmada pelo SAMU
Em nota, a Transalvador informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito. O corpo permanecia no local aguardando os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
A Polícia Militar foi procurada para fornecer informações sobre a ocorrência, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.