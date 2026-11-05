Netto Brito anuncia show especial em Salvador com sucessos da carreira

O cantor baiano Netto Brito prepara uma novidade para os fãs em Salvador. No dia 17 de janeiro, o artista lança a primeira edição da label “Pra Encher e Derramar”, projeto que pretende reunir músicas e trabalhos de diferentes momentos de sua carreira em uma apresentação no Porto Salvador.

A proposta é revisitar o repertório que marcou a trajetória do cantor, reunindo canções conhecidas pelo público e projetos que ajudaram a consolidar sua identidade musical. A iniciativa também busca aproximar diferentes gerações de fãs por meio de músicas associadas a histórias de amor, saudade e desilusão.

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Conhecido pelo repertório romântico e pela sofrência característica do arrocha, Netto Brito ganhou espaço no cenário musical com projetos audiovisuais e canções que alcançaram o público nas plataformas digitais. Entre as músicas associadas à sua trajetória estão 'Manda um Oi', 'Além do Fim' e 'Body Splash'.

Com a estreia da label, o artista pretende transformar o projeto em um encontro dedicado às diferentes fases de sua carreira. A ideia é reunir, em uma mesma noite, músicas que acompanharam sua caminhada e que também fazem parte das lembranças dos fãs.

Projeto reúne diferentes fases da carreira

A label “Pra Encher e Derramar” surge como uma extensão dos projetos que já fazem parte da identidade musical de Netto Brito. Em vez de concentrar a apresentação em um único trabalho, a proposta é percorrer diferentes momentos de sua discografia, resgatando álbuns, canções e histórias construídas ao longo dos últimos anos.

“Estou preparando um evento exclusivo, pensado para quem acompanha minha carreira e faz parte dessa história. Quero que as pessoas possam viver a experiência de todos os álbuns num mesmo evento, reencontrando as músicas que marcaram cada fase e que fizeram tanta gente chegar até mim”, destaca o cantor.

A iniciativa também dialoga com a trajetória do cantor no arrocha, gênero em que o romantismo e as narrativas sobre relacionamentos ocupam espaço central. As diferentes edições do projeto “Pra Encher e Derramar” contribuíram para estabelecer essa identidade, que agora ganha uma nova dimensão com a criação da label.

Quando e onde acontece o evento?

A primeira edição da label será realizada no dia 17 de janeiro, no Porto Salvador. A apresentação pretende reunir músicas que marcaram a trajetória do artista em uma noite dedicada ao repertório e à relação construída com o público.

“Vai ser um encontro com a essência do que significa “Encher e Derramar”. Pra cantar junto, se emocionar, sofrer, lembrar de alguém e colocar o sentimento pra fora. Esse projeto tem muito da minha história, mas também tem a história de cada pessoa que ouviu essas músicas e viveu alguma coisa com elas. Quero reunir essa galera e fazer a gente viver tudo isso junto, de perto”, afirma o cantor.

Os ingressos começarão a ser vendidos em breve.