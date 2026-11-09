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LITERATURA

Festa Literária de Ilhéus começa nesta quarta; veja programação

Evento reúne nomes como Itamar Vieira Júnior, Eliane Brum, Atila Iamarino, dentre outros

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Festa Literária de Ilhéus (FLI) tem como tema o tema “Como será o amanhã? Responda quem puder”.
Festa Literária de Ilhéus (FLI) tem como tema o tema “Como será o amanhã? Responda quem puder”. - Foto: Acervo Pessoal/FLI

A Festa Literária de Ilhéus (FLI) inicia sua 9ª edição nesta quarta-feira, 11, com uma programação gratuita que segue até sábado, 14, no Centro Histórico de Ilhéus. Com o tema “Como será o amanhã? Responda quem puder”, o evento reúne literatura, arte e cultura, com a participação de nomes como o escritor Itamar Vieira Júnior, a jornalista Eliane Brum e o pesquisador Atila Iamarino.

A iniciativa também busca valorizar as raízes culturais do Sul da Bahia, fortalecer a produção literária regional e ampliar o acesso à leitura e às manifestações artísticas. A programação inclui bate-papos, oficinas, lançamentos de livros, feira de artesanato, contação de histórias e shows. Todas as atividades são gratuitas, e os bate-papos não exigem inscrição prévia e contam com tradução simultânea em Libras.

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Confira a programação:

Mesas literárias e bate-papos

Quarta-feira (11/11)

  • 18h: Mesa de abertura oficial “Que futuro estamos inventando? Ciência e os amanhãs possíveis”, com o pesquisador e biólogo Atila Iamarino e mediação de Deborah Faria.

Quinta-feira (12/11)

  • 15h: Contação do livro “Chupim”, com Míriam Oliveira e participação de Itamar Vieira Júnior.
  • 17h: Mesa “Entre a memória e a utopia: escrever o amanhã”, com Mariana Salomão Carrara e Rita Santana, e mediação de Efson Lima.
  • 19h: Mesa “O amanhã tem raízes: ancestralidade, território e reinvenção”, com Itamar Vieira Júnior e Carmen Stephan, e mediação de Alessandro Fernandes.

Sexta-feira (13/11)

  • 18h: Mesa “O mundo em estado de urgência: quem contará o amanhã?”, com a jornalista e escritora Eliane Brum e mediação de Rui Rocha.

Sábado (14/11)

  • 16h: Mesa “Quem terá direito ao amanhã? Livro, cultura e transformação social”, com José Castilho e Zulu Araújo, e mediação de Camila Sequetto.
  • 18h: Mesa “Que histórias estamos vivendo? Afetos, escolhas e futuros possíveis”, com a atriz Maria Flor e o filósofo Emanuel Aragão, e mediação de Lahiri Argollo.

FLIzinha: programação infantil

Quarta-feira (11/11)

  • 11h: Apresentação do projeto “Vozes Negras em Movimento”, com Celo Cardoso, por meio do edital Circulações Literárias da Bahia 2026.
  • 14h: Contação de histórias com Maria Rita Prudente.
  • 15h: Atividade “Vem ler comigo”, com Licia Queiroz.
  • 16h: Atividade com Maria Luiza Santos.

Quinta-feira (12/11)

  • 9h: Contação do livro “O espírito das Cores”, de Maviael Melo, com Marcos Peralta.
  • 11h: “Estados Unidos da África: Rei Bantu, o nosso super-herói”, com Anderson Shon.
  • 14h: Mediação de leitura do livro “Tem Tupi na oca e em quase tudo o que se toca”, de Walter Moreira Santos, com Marcos Peralta.

Sexta-feira (13/11)

  • 9h: Mediação de leitura do livro “Amoras”, de Emicida, com Marcos Peralta.
  • 10h: Apresentação do Teatro de Inventar, com Bárbara Lima.

Sábado (14/11)

  • 14h: Contação do livro “O espírito das Cores”, de Maviael Melo, com Marcos Peralta.
  • 15h: Contação do livro “Atirei o pau no gato?”, de Antônio Barreto, com Marcos Peralta.
  • 17h: Apresentação do Circo da Lua.

Música e shows

Quarta-feira (11/11)

  • 12h: Voz e violão com Herval Lemos.
  • 21h: Show de Cabeça Isidoro.

Quinta-feira (12/11)

  • 12h: Voz e violão com Bia Berbert.
  • 20h30: Show de Gabriela Maja.

Sexta-feira (13/11)

  • 12h: Voz e violão com Marcus Perinni.
  • 20h30: Show de Bonjuni.

Sábado (14/11)

  • 12h: Voz e violão com Fernanda Pizzuti.
  • 20h: Show do cantor pernambucano Martins, que encerra a programação musical.
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Tags

Festa literária Itamar Vieira Junior literatura

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