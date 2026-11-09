Festa Literária de Ilhéus começa nesta quarta; veja programação

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A Festa Literária de Ilhéus (FLI) inicia sua 9ª edição nesta quarta-feira, 11, com uma programação gratuita que segue até sábado, 14, no Centro Histórico de Ilhéus. Com o tema “Como será o amanhã? Responda quem puder”, o evento reúne literatura, arte e cultura, com a participação de nomes como o escritor Itamar Vieira Júnior, a jornalista Eliane Brum e o pesquisador Atila Iamarino.

A iniciativa também busca valorizar as raízes culturais do Sul da Bahia, fortalecer a produção literária regional e ampliar o acesso à leitura e às manifestações artísticas. A programação inclui bate-papos, oficinas, lançamentos de livros, feira de artesanato, contação de histórias e shows. Todas as atividades são gratuitas, e os bate-papos não exigem inscrição prévia e contam com tradução simultânea em Libras.

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Confira a programação:

Mesas literárias e bate-papos

Quarta-feira (11/11)

18h: Mesa de abertura oficial “Que futuro estamos inventando? Ciência e os amanhãs possíveis”, com o pesquisador e biólogo Atila Iamarino e mediação de Deborah Faria.

Quinta-feira (12/11)

15h: Contação do livro “Chupim”, com Míriam Oliveira e participação de Itamar Vieira Júnior.

Contação do livro “Chupim”, com Míriam Oliveira e participação de Itamar Vieira Júnior. 17h: Mesa “Entre a memória e a utopia: escrever o amanhã”, com Mariana Salomão Carrara e Rita Santana, e mediação de Efson Lima.

Mesa “Entre a memória e a utopia: escrever o amanhã”, com Mariana Salomão Carrara e Rita Santana, e mediação de Efson Lima. 19h: Mesa “O amanhã tem raízes: ancestralidade, território e reinvenção”, com Itamar Vieira Júnior e Carmen Stephan, e mediação de Alessandro Fernandes.

Sexta-feira (13/11)

18h: Mesa “O mundo em estado de urgência: quem contará o amanhã?”, com a jornalista e escritora Eliane Brum e mediação de Rui Rocha.

Sábado (14/11)

16h: Mesa “Quem terá direito ao amanhã? Livro, cultura e transformação social”, com José Castilho e Zulu Araújo, e mediação de Camila Sequetto.

Mesa “Quem terá direito ao amanhã? Livro, cultura e transformação social”, com José Castilho e Zulu Araújo, e mediação de Camila Sequetto. 18h: Mesa “Que histórias estamos vivendo? Afetos, escolhas e futuros possíveis”, com a atriz Maria Flor e o filósofo Emanuel Aragão, e mediação de Lahiri Argollo.

FLIzinha: programação infantil

Quarta-feira (11/11)

11h: Apresentação do projeto “Vozes Negras em Movimento”, com Celo Cardoso, por meio do edital Circulações Literárias da Bahia 2026.

Apresentação do projeto “Vozes Negras em Movimento”, com Celo Cardoso, por meio do edital Circulações Literárias da Bahia 2026. 14h: Contação de histórias com Maria Rita Prudente.

Contação de histórias com Maria Rita Prudente. 15h: Atividade “Vem ler comigo”, com Licia Queiroz.

Atividade “Vem ler comigo”, com Licia Queiroz. 16h: Atividade com Maria Luiza Santos.

Quinta-feira (12/11)

9h: Contação do livro “O espírito das Cores”, de Maviael Melo, com Marcos Peralta.

Contação do livro “O espírito das Cores”, de Maviael Melo, com Marcos Peralta. 11h: “Estados Unidos da África: Rei Bantu, o nosso super-herói”, com Anderson Shon.

“Estados Unidos da África: Rei Bantu, o nosso super-herói”, com Anderson Shon. 14h: Mediação de leitura do livro “Tem Tupi na oca e em quase tudo o que se toca”, de Walter Moreira Santos, com Marcos Peralta.

Sexta-feira (13/11)

9h: Mediação de leitura do livro “Amoras”, de Emicida, com Marcos Peralta.

Mediação de leitura do livro “Amoras”, de Emicida, com Marcos Peralta. 10h: Apresentação do Teatro de Inventar, com Bárbara Lima.

Sábado (14/11)

14h: Contação do livro “O espírito das Cores”, de Maviael Melo, com Marcos Peralta.

Contação do livro “O espírito das Cores”, de Maviael Melo, com Marcos Peralta. 15h: Contação do livro “Atirei o pau no gato?”, de Antônio Barreto, com Marcos Peralta.

Contação do livro “Atirei o pau no gato?”, de Antônio Barreto, com Marcos Peralta. 17h: Apresentação do Circo da Lua.

Música e shows

Quarta-feira (11/11)

12h: Voz e violão com Herval Lemos.

Voz e violão com Herval Lemos. 21h: Show de Cabeça Isidoro.

Quinta-feira (12/11)

12h: Voz e violão com Bia Berbert.

Voz e violão com Bia Berbert. 20h30: Show de Gabriela Maja.

Sexta-feira (13/11)

12h: Voz e violão com Marcus Perinni.

Voz e violão com Marcus Perinni. 20h30: Show de Bonjuni.

Sábado (14/11)