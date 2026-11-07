MUDANÇAS NO GOVERNO
Em meio à disputa pela Cultura no Lula 4, Margareth Menezes se pronuncia
Ministra agradeceu ao apoio que tem recebido da classe artistica nos últimos dias
Em meio às articulações do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir os nomes que farão parte da Esplanada dos Ministérios no quarto mandato, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, usou as redes sociais neste sábado, 7, para agradecer à classe artística e aos fãs pelas manifestações de apoio à permanência dela no comando da pasta.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ministra comentou o trabalho desenvolvido à frente do Ministério da Cultura desde janeiro de 2023 e destacou o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da cultura brasileira.
“Obrigada, minha gente, por tanto carinho! Desde que recebi a missão dada pelo presidente Lula de assumir o Ministério da Cultura, tenho trabalhado junto com toda a equipe com muita seriedade, respeito e escuta”, escreveu.
Margareth também relembrou o período de estagnação das políticas culturais no país durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que a atual gestão tem trabalhado para ampliar a atenção e o investimento no setor.
“O setor cultural amargou anos de descaso e, desde 1º de janeiro de 2023, estamos trabalhando muito para que a cultura e a arte recebam o cuidado que lhes são devidos. A Constituição nos garante esse direito”, disse.
Veja a publicação:
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Disputa acirrada pelo Ministério da Cultura
Nos últimos dias, diversos artistas se posicionaram publicamente em defesa da permanência de Margareth Menezes à frente do Ministério da Cultura. Neste sábado, o grupo Olodum também enviou um manifesto ao presidente Lula reforçando apoio à continuidade da ministra no cargo.
As manifestações ocorrem na esteira em que novos nomes começam a surgir nos bastidores como possíveis substitutos de Margareth.
Como informou A TARDE, o ator Wagner Moura e a deputada federal eleita Maria Marighella, que tiveram participação ativa na mobilização de artistas durante a campanha eleitoral de Lula, estão entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura no próximo mandato.