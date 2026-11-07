Em meio à disputa pela Cultura no Lula 4, Margareth Menezes se pronuncia

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Em meio às articulações do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir os nomes que farão parte da Esplanada dos Ministérios no quarto mandato, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, usou as redes sociais neste sábado, 7, para agradecer à classe artística e aos fãs pelas manifestações de apoio à permanência dela no comando da pasta.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ministra comentou o trabalho desenvolvido à frente do Ministério da Cultura desde janeiro de 2023 e destacou o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da cultura brasileira.

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“Obrigada, minha gente, por tanto carinho! Desde que recebi a missão dada pelo presidente Lula de assumir o Ministério da Cultura, tenho trabalhado junto com toda a equipe com muita seriedade, respeito e escuta”, escreveu.

Margareth também relembrou o período de estagnação das políticas culturais no país durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que a atual gestão tem trabalhado para ampliar a atenção e o investimento no setor.

“O setor cultural amargou anos de descaso e, desde 1º de janeiro de 2023, estamos trabalhando muito para que a cultura e a arte recebam o cuidado que lhes são devidos. A Constituição nos garante esse direito”, disse.

Veja a publicação:

Disputa acirrada pelo Ministério da Cultura

Nos últimos dias, diversos artistas se posicionaram publicamente em defesa da permanência de Margareth Menezes à frente do Ministério da Cultura. Neste sábado, o grupo Olodum também enviou um manifesto ao presidente Lula reforçando apoio à continuidade da ministra no cargo.

As manifestações ocorrem na esteira em que novos nomes começam a surgir nos bastidores como possíveis substitutos de Margareth.

Como informou A TARDE, o ator Wagner Moura e a deputada federal eleita Maria Marighella, que tiveram participação ativa na mobilização de artistas durante a campanha eleitoral de Lula, estão entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura no próximo mandato.