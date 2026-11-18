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O espaço cultural Caldeirão do Cobra, situado no bairro de Cajazeiras, realiza a quarta edição do projeto Quebrando Padrões. O evento ocorre em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a partir das 14h.

A iniciativa adota o tema “Além do meu corpo, me conheça como mulher”. O objetivo central consiste em debater o protagonismo e os direitos das mulheres negras na sociedade.

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Origem da iniciativa

A trancista e organizadora Núbia Luz aponta que o projeto nasceu de vivências da infância e adolescência. As fundadoras enfrentaram episódios de preconceito e bullying relacionados aos traços físicos, cabelo e cor da pele.

Segundo a idealizadora, a proposta busca criar um espaço de aquilombamento. A intenção é resgatar raízes culturais e fortalecer a autoestima de mulheres e homens negros desde a infância.

Programação do evento

A programação cultural aborda ancestralidade, identidade e cultura afro-brasileira. As atividades abertas ao público incluem: