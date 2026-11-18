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De meteorito a dança infantil: conheça 4 atrações imperdíveis da Jornada de Dança da Bahia
Evento conta com companhias de danças de diversos estilos
A 16ª Jornada de Dança da Bahia tem início nesta quarta-feira, 18. Com programações diversas até o dia 22 de novembro, o evento possui algumas atrações curiosas, que contam histórias para todas as idades através dos movimentos dos corpos. Aberta ao público, a iniciativa poderá ser contemplada por toda a família, com apresentações infantis e adultas, em espaços que marcam e exaltam a história de Salvador.
Em entrevista ao A TARDE, a bailarina Fatima Suarez, diretora e coordenadora-geral da Jornada de Dança, contou que a escolha das atrações desta décima sexta edição foram feitas baseadas no tema deste ano, que é “Revelando Movimentos”.
“Existem várias seleções de obras diferentes dentro da jornada, que são feitas em parceria, mas principalmente pelo pelo curador da jornada, Matias Santiago, e também esse ano por Daniela Guimarães, depois eu participo, juntamente com Leila Gomes”, disse.
“O objetivo dessa seleção de obras é trazer apresentações que conversem com a temática da da jornada, que neste ano é Revelando Movimentos. Movimentos são descobertos e não inventados, ou seja, os movimentos existem dentro de nós e eles devem ser revelados”, completou.
Obras mais curiosas
Dentre as obras mais inusitadas escolhidas para a Jornada de Dança 2026 estão a história de um meteorito que caiu na Bahia e virou dança, o humor das praias brasileiras, e brincadeiras de infância transformadas em dança.
Confira algumas atrações imperdíveis da programação:
1. Bendegó
Espetáculo infantil inspirado no meteorito que caiu no sertão baiano, próximo à região de Monte Santo, Uauá e Canudos. Bendegó transforma um acontecimento histórico em narrativa artística em cima do palco, com elementos de referência ao período.
A apresentação é dirigida por Alana Falcão, João Rafael Neto, Melissa Figueiredo e Neemias Santana, através do Nii/Colaboratório, plataforma de artistas e produtores da dança que desenvolve ações de criação, pesquisa artística e formação. O grupo foi selecionado para 1ª Residência Artística em Dança da Casa Rosa, realizada em parceria com a Jornada de Dança da Bahia.
“É uma história que cruza a história da nossa galáxia, junto com a história da ciência brasileira e com a história do Brasil, tanto do período colonial como da atualidade. É um entrecruzamento muito interessante”, disse Alana em entrevista ao A TARDE.
A profissional de dança explicou a história do meteorito, que foi encontrado no sertão baiano em 1784 e mais de 100 anos depois foi parar no Rio de Janeiro, a mando de Dom Pedro II.
“Nossa proposta para o espetáculo é pensar como a população dessa região onde o meteorito foi encontrado, no sertão baiano. Pensar na pedra como uma espécie de talismã do povo sertanejo. A ausência da pedra é muito reclamada por eles, já que é como um um patrimônio da região”, reforçou.
O espetáculo poderá ser assistido nos dias 21/11 (sábado) e 22/11 (domingo), às 17h30, na Casa Rosa. Os ingressos foram disponibilizados gratuitamente no site da plataforma Sympla.
2. In C
Obra coreográfica de Sasha Waltz, criada a partir da composição musical de Terry Riley, de 1964, In C será apresentada por 15 participantes da residência internacional da Jornada de Dança 2026, conduzida por Melissa Figueiredo, bailarina e ensaiadora da Sasha Waltz & Guests.
Os bailarinos apresentarão 53 figuras coreográficas, que dialogam com as 53 frases musicais da composição, que foi originalmente apresentada em março de 2021, pela Sasha Waltz & Guests.
“A coreografia é composta por 53 figuras de movimento, em diálogo com as 53 frases musicais da composição, que os bailarinos percorrem em diferentes ritmos e combinações, construindo uma composição coletiva em constante transformação. A obra trabalha com princípios como repetição, improvisação, autonomia, escuta e colaboração, propondo um jogo entre as escolhas individuais e a organização do grupo”, explicou Melissa.
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“A estrutura e as sequências de movimentos são muito precisas, com regras que funcionam quase como um jogo: cada bailarino tem autonomia para fazer suas escolhas, mas precisa estar atento ao que acontece ao seu redor e ao grupo, senão a peça não acontece!”, reforçou.
“Às vezes, para quem assiste, pode não parecer que os bailarinos estão improvisando e tomando decisões em tempo real, mas eu garanto que isso está acontecendo! (Risos.) E acho justamente isso uma das coisas mais divertidas de ver: perceber como, dentro de uma estrutura comum, tantas possibilidades diferentes podem surgir”, completou.
A apresentação acontecerá no dia 22/11 (domingo), às 16h, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho. O espetáculo será ao ar livre, sem necessidade de ingresso, com serviços de libras, audiodescrição e acessibilidade arquitetônica.
3. Summertime
Espetáculo realizado pela Cia de dança da UFS (Universidade Federal de Sergipe), primeira companhia pública de dança do estado, Summertime mistura dança, música e situações comuns do verão. A obra retrata o universo descontraído e imprevisível das praias, onde situações inusitadas fazem parte da rotina de jovens em busca de diversão, amizade e romance.
A coreografia é montada por Marcelo Moacyr, que explora situações cotidianas, encontros e desencontros repletos de humor, acabando com uma chuva de verão que aparece para atiçar ainda mais os ânimos dos personagens ao longo da apresentação.
“A partir das relações e interações entre esses personagens, surgem momentos engraçados, leves e divertidos, especialmente quando entram em cena as tentativas de paquera”, afirma a companhia de dança da UFS.
“Com um olhar bem-humorado sobre o cotidiano à beira-mar, "Summertime" transforma situações comuns em histórias capazes de divertir e gerar identificação com o público”.
A apresentação acontecerá no dia 21/11 (sábado), às 20h, no Espaço Xisto Bahia. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no Sympla. A apresentação conta com Libras, audiodescrição e acessibilidade arquitetônica.
4. Você Sabia?
Montagem do Balé Teatro Castro Alves, a obra “Você Sabia?” é inspirada nas brincadeiras infantis de rua. Voltado para o público infantojuvenil, a obra celebra o imaginário inventivo da criança, a partir das brincadeiras de rua e da contação de histórias.
A coreografia foi montada pela mineira Dudude, a idealização ficou por conta de Wanderley Meira e a direção artística com Daniela Guimarães. O principal objetivo é destacar a força do imaginário inventivo da criança e apontar para a necessidade de manter um espaço de livre criação na formação humana.
Fatima Suarez aponta que a escolha da obra para 2026 faz parte das novidades de inclusão do público na Jornada de Dança. “A gente tem toda uma pegada para o público infantil nessa jornada, com a participação do Balé do Teatro Castro Alves com uma obra que é para crianças. Essa pegada infantil eu acho que é bem diferenciada na jornada deste ano”, contou ela à reportagem.
O espetáculo será apresentado no dia 21/11 (sábado), às 16h, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho. A obra acontecerá ao ar livre, sem necessidade de ingresso,com serviços de Libras, audiodescrição e acessibilidade arquitetônica.
16ª Jornada de Dança
A 16ª Jornada de Dança da Bahia acontece de 18 a 22 de novembro e ocupa cinco espaços de Salvador: Cine Glauber Rocha, Espaço Xisto Bahia, Escola de Dança da UFBA, Casa Rosa e Largo da Mariquita.
A programação é totalmente gratuita. Para as atividades que exigem ingresso, a reserva pode ser feita através da plataforma Sympla. Os horários e datas das atividades podem ser conferidos através do perfil oficial do evento.