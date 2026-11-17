TEATRO GRATUITO
Tragédia inédita de Frantz Fanon ganha leitura dramática em Salvador
Obra escrita em 1949 chega ao público no Dia da Consciência Negra, em apresentação gratuita
Uma tragédia escrita por Frantz Fanon em 1949, até então pouco conhecida e nunca encenada durante a vida do autor, ganha espaço na programação do Dia da Consciência Negra em Salvador.
Nesta sexta-feira, 20, às 16h, o jardim da Casa de Angola na Bahia recebe a leitura dramática de Mãos Paralelas, texto traduzido pelo baiano César Sobrinho e dirigido pelo encenador Marcelo Sousa Brito.
A atividade integra o ciclo de leituras dramáticas e debates Fanon feat Sartre, realizado pelo Grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em comemoração aos seus 30 anos de atuação.
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Nascido na Martinica, região das Pequenas Antilhas, no Caribe, e naturalizado argelino, Fanon (1925-1961) foi psiquiatra, filósofo político, ensaísta e militante anticolonial.
Autor de obras como Pele negra, máscaras brancas e Os condenados da terra, dedicou sua produção à análise do racismo, do colonialismo e dos processos de emancipação. Sua incursão pela dramaturgia, entretanto, permaneceu pouco conhecida diante da circulação de seus escritos políticos e filosóficos.
Mãos paralelas é uma obra inacabada que não chegou a ser publicada ou encenada enquanto Fanon estava vivo. O texto permaneceu em arquivos familiares até ser reorganizado por pesquisadores e publicado na França, em 2018, na coletânea Écrits sur l’aliénation et la liberté.
O tradutor César Sobrinho, responsável pela versão brasileira, conta que conheceu a peça após o lançamento francês. Em parceria com a editora Segundo Selo, priorizou a tradução das duas obras teatrais reunidas no volume, Mãos paralelas e O olho se afoga (2020).
O trabalho com o manuscrito apresentou desafios que envolviam tanto as condições do material quanto a linguagem empregada pelo autor. Segundo Sobrinho, os textos apresentavam lacunas e trechos incompletos.
Sobrinho explica que, em Mãos paralelas, Fanon também recorre à estrutura da tragédia clássica para desenvolver uma escrita experimental. “Fanon termina por impor, a essa forma clássica, a expressão de uma linguagem mais revolucionária em seu presente histórico, algo entre o absurdo de Albert Camus e o surrealismo de Aimé Césaire”, diz Sobrinho.
Além do tempo
Na leitura dramática, a direção de Marcelo Sousa Brito busca aproximar os conflitos da obra das discussões contemporâneas. Ator-dançarino, diretor teatral e pesquisador das artes cênicas da Ufba, ele considera que a tragédia oferece caminhos para abordar questões que permanecem presentes nas relações sociais.
“Um bom texto atravessa gerações”, afirma. “Mãos paralelas nos possibilita tensionar assuntos importantes ligados à emancipação da mulher, relações de dependência afetiva, o fim do patriarcado, além de aprofundar questões de gênero, classe e raça”, revela o encenador.
A leitura reúne Amós Heber, José Carlos Jr, Lana Sacramento, Carolina Suzart, Nando Estrela, Alisson Júnior e Luz Marques. Ator e parceiro artístico de Marcelo em outros trabalhos, Heber destaca a densidade do texto e a aproximação do contexto de sua escrita da realidade atual.
Produzida no período posterior à Segunda Guerra Mundial e às movimentações pela independência das colônias africanas, a tragédia permite refletir sobre liberdade, direitos e emancipação.
“A gente está falando de um pan-africanismo, de uma consciência africana mais encorpada em prol da liberdade, da independência, de direitos humanos e em prol da equivalência entre as culturas, entre as etnias. Então acho que hoje a gente vive essa questão de procurar o respeito pela nossa existência”, comenta Amós.
Para o ator, essas questões continuam atravessando a experiência da população negra. Ao relacionar o contexto histórico da obra à sociedade brasileira, ele chama atenção para a violência estatal, a desigualdade e a necessidade de reconhecimento. “É uma luta que ele começou lá em 1949 e que nós hoje colhemos os frutos dessa luta”, observa.
Fanon e Sartre em diálogo
A programação continua no dia 27 de novembro, com o seminário O existencialismo no pensamento de Fanon e Sartre, no auditório da Casa de Angola. Dividido em duas mesas, o encontro reúne pesquisadores das artes cênicas, da geografia e da tradução.
Pela manhã, das 9h às 12h, participam César Sobrinho, Evani Tavares e Alexandra Dumas. À tarde, das 14h às 17h, a discussão fica a cargo de Marcelo Sousa Brito, Angelo Serpa e Fábio Velame.
A aproximação entre os dois pensadores parte de suas relações com o existencialismo e, sobretudo, da crítica ao colonialismo. Professor titular de Geografia Humana da Ufba e coordenador do Grupo Espaço Livre, Angelo Serpa explica que Sartre foi uma referência importante para Fanon, especialmente a partir da leitura de Crítica da razão dialética. A relação também se expressou com a defesa da luta anticolonial por Sartre no prefácio de Os condenados da terra.
“Na verdade, o principal ponto de convergência entre o pensamento de Fanon e Sartre é a luta anticolonial”, afirma Serpa. Para o pesquisador, estudar os dois em conjunto permite discutir a liberdade individual diante das estruturas sociais e econômicas, considerando as articulações entre raça, classe e gênero. O debate também se relaciona às pesquisas do grupo sobre apropriação dos espaços públicos, periferias urbanas e manifestações da cultura popular.
“Essa discussão sobre o existencialismo sartreano, sobre uma perspectiva decolonial em Frantz Fanon, é muito importante justamente para a gente pensar questões relacionadas às nossas cidades, sobretudo questões relacionadas a processos de apropriação do espaço, muitas vezes condicionados por desigualdades, por diferenças entre sujeitos”, destaca Angelo.
Em atividade contínua na Ufba desde 1996, o Espaço Livre reúne pesquisadores e estudantes de Geografia, Arquitetura e Urbanismo e Artes da Cena. Desde 2007, promove ciclos de leituras e debates sobre autores e questões contemporâneas.
A programação Fanon feat Sartre retoma essa trajetória de aproximação entre diferentes campos do conhecimento, tendo o teatro como ponto de partida para novas discussões sobre as relações entre indivíduo, sociedade e espaço.
Leitura dramática de ‘Mãos Paralelas’
- Quando: sexta-feira (20);
- Horário: às 16h;
- Onde: Casa de Angola na Bahia (Praça dos Veteranos, 4 – Centro);
- Entrada: gratuita, mediante reserva pelo telefone (71) 98823-2787.
*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.