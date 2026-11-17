Uma tragédia escrita por Frantz Fanon em 1949, até então pouco conhecida e nunca encenada durante a vida do autor, ganha espaço na programação do Dia da Consciência Negra em Salvador.

Nesta sexta-feira, 20, às 16h, o jardim da Casa de Angola na Bahia recebe a leitura dramática de Mãos Paralelas, texto traduzido pelo baiano César Sobrinho e dirigido pelo encenador Marcelo Sousa Brito.

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A atividade integra o ciclo de leituras dramáticas e debates Fanon feat Sartre, realizado pelo Grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em comemoração aos seus 30 anos de atuação.

Nascido na Martinica, região das Pequenas Antilhas, no Caribe, e naturalizado argelino, Fanon (1925-1961) foi psiquiatra, filósofo político, ensaísta e militante anticolonial.

Autor de obras como Pele negra, máscaras brancas e Os condenados da terra, dedicou sua produção à análise do racismo, do colonialismo e dos processos de emancipação. Sua incursão pela dramaturgia, entretanto, permaneceu pouco conhecida diante da circulação de seus escritos políticos e filosóficos.

Mãos paralelas é uma obra inacabada que não chegou a ser publicada ou encenada enquanto Fanon estava vivo. O texto permaneceu em arquivos familiares até ser reorganizado por pesquisadores e publicado na França, em 2018, na coletânea Écrits sur l’aliénation et la liberté.

O tradutor César Sobrinho, responsável pela versão brasileira, conta que conheceu a peça após o lançamento francês. Em parceria com a editora Segundo Selo, priorizou a tradução das duas obras teatrais reunidas no volume, Mãos paralelas e O olho se afoga (2020).

O trabalho com o manuscrito apresentou desafios que envolviam tanto as condições do material quanto a linguagem empregada pelo autor. Segundo Sobrinho, os textos apresentavam lacunas e trechos incompletos.

Sobrinho explica que, em Mãos paralelas, Fanon também recorre à estrutura da tragédia clássica para desenvolver uma escrita experimental. “Fanon termina por impor, a essa forma clássica, a expressão de uma linguagem mais revolucionária em seu presente histórico, algo entre o absurdo de Albert Camus e o surrealismo de Aimé Césaire”, diz Sobrinho.

Além do tempo

Na leitura dramática, a direção de Marcelo Sousa Brito busca aproximar os conflitos da obra das discussões contemporâneas. Ator-dançarino, diretor teatral e pesquisador das artes cênicas da Ufba, ele considera que a tragédia oferece caminhos para abordar questões que permanecem presentes nas relações sociais.

“Um bom texto atravessa gerações”, afirma. “Mãos paralelas nos possibilita tensionar assuntos importantes ligados à emancipação da mulher, relações de dependência afetiva, o fim do patriarcado, além de aprofundar questões de gênero, classe e raça”, revela o encenador.

A leitura reúne Amós Heber, José Carlos Jr, Lana Sacramento, Carolina Suzart, Nando Estrela, Alisson Júnior e Luz Marques. Ator e parceiro artístico de Marcelo em outros trabalhos, Heber destaca a densidade do texto e a aproximação do contexto de sua escrita da realidade atual.

Produzida no período posterior à Segunda Guerra Mundial e às movimentações pela independência das colônias africanas, a tragédia permite refletir sobre liberdade, direitos e emancipação.

“A gente está falando de um pan-africanismo, de uma consciência africana mais encorpada em prol da liberdade, da independência, de direitos humanos e em prol da equivalência entre as culturas, entre as etnias. Então acho que hoje a gente vive essa questão de procurar o respeito pela nossa existência”, comenta Amós.

Para o ator, essas questões continuam atravessando a experiência da população negra. Ao relacionar o contexto histórico da obra à sociedade brasileira, ele chama atenção para a violência estatal, a desigualdade e a necessidade de reconhecimento. “É uma luta que ele começou lá em 1949 e que nós hoje colhemos os frutos dessa luta”, observa.

Fanon e Sartre em diálogo

A programação continua no dia 27 de novembro, com o seminário O existencialismo no pensamento de Fanon e Sartre, no auditório da Casa de Angola. Dividido em duas mesas, o encontro reúne pesquisadores das artes cênicas, da geografia e da tradução.

Pela manhã, das 9h às 12h, participam César Sobrinho, Evani Tavares e Alexandra Dumas. À tarde, das 14h às 17h, a discussão fica a cargo de Marcelo Sousa Brito, Angelo Serpa e Fábio Velame.

A aproximação entre os dois pensadores parte de suas relações com o existencialismo e, sobretudo, da crítica ao colonialismo. Professor titular de Geografia Humana da Ufba e coordenador do Grupo Espaço Livre, Angelo Serpa explica que Sartre foi uma referência importante para Fanon, especialmente a partir da leitura de Crítica da razão dialética. A relação também se expressou com a defesa da luta anticolonial por Sartre no prefácio de Os condenados da terra.

“Na verdade, o principal ponto de convergência entre o pensamento de Fanon e Sartre é a luta anticolonial”, afirma Serpa. Para o pesquisador, estudar os dois em conjunto permite discutir a liberdade individual diante das estruturas sociais e econômicas, considerando as articulações entre raça, classe e gênero. O debate também se relaciona às pesquisas do grupo sobre apropriação dos espaços públicos, periferias urbanas e manifestações da cultura popular.

“Essa discussão sobre o existencialismo sartreano, sobre uma perspectiva decolonial em Frantz Fanon, é muito importante justamente para a gente pensar questões relacionadas às nossas cidades, sobretudo questões relacionadas a processos de apropriação do espaço, muitas vezes condicionados por desigualdades, por diferenças entre sujeitos”, destaca Angelo.

Em atividade contínua na Ufba desde 1996, o Espaço Livre reúne pesquisadores e estudantes de Geografia, Arquitetura e Urbanismo e Artes da Cena. Desde 2007, promove ciclos de leituras e debates sobre autores e questões contemporâneas.

A programação Fanon feat Sartre retoma essa trajetória de aproximação entre diferentes campos do conhecimento, tendo o teatro como ponto de partida para novas discussões sobre as relações entre indivíduo, sociedade e espaço.

Leitura dramática de ‘Mãos Paralelas’

Quando: sexta-feira (20);

Horário: às 16h;

Onde: Casa de Angola na Bahia (Praça dos Veteranos, 4 – Centro);

Entrada: gratuita, mediante reserva pelo telefone (71) 98823-2787.



*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.