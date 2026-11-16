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TEATRO

Espetáculo aposta no humor e na participação do público em Salvador

Com cinco atores no elenco, espetáculo estreia no Centro Cultural Ensaio e terá quatro apresentações

Júlio Cesar Borges*
Por Júlio Cesar Borges*
Montagem reúne cinco atores em jogos de improvisação teatral
Montagem reúne cinco atores em jogos de improvisação teatral - Foto: Divulgação

No teatro, esquecer uma fala, perder o rumo de uma cena ou ser surpreendido por uma situação inesperada pode representar um problema. Mas e quando esses acontecimentos se tornam justamente o ponto de partida para arrancar gargalhadas da plateia? É com essa proposta que o espetáculo Humor Goela Abaixo – Quem Disse que Uma Noite de Improviso é Difícil de Engolir? estreia no próximo sábado, 21, às 19h, no Centro Cultural Ensaio, no Garcia.

Com direção de Fábio Tavares, a montagem reúne cinco atores em jogos de improvisação teatral, nos quais a criatividade, a agilidade de raciocínio e a participação do público conduzem cada apresentação.

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Em cartaz nos dias 21 e 28 de novembro e 5 e 12 de dezembro, sempre aos sábados, o espetáculo coloca Arthur Celis, Guto Barbosa, Lara Bittencourt, Muca Ferreira e Rafaela Ferraz diante de desafios que exigem respostas imediatas.

Sem cenas inteiramente predefinidas, o elenco precisa construir personagens, desenvolver histórias e encontrar soluções cômicas a partir das situações propostas durante a apresentação.

A ideia, segundo Fábio Tavares, nasceu do desejo de explorar a capacidade dos atores de criar diante do inesperado. Para o diretor, a linguagem da improvisação permite revelar ao público uma dimensão do trabalho teatral que nem sempre é percebida por quem está na plateia.

“O improviso é uma linguagem que exige muita técnica, escuta, generosidade e, sobretudo, coragem para errar. E eu sempre digo que, no teatro, até o erro pode se transformar numa grande cena”, afirma.

Embora o espetáculo seja marcado pela espontaneidade, o diretor ressalta que o trabalho exige preparação. Durante os ensaios, o elenco desenvolveu exercícios de percepção espacial, domínio corporal, raciocínio rápido e escuta ativa, além de construir coletivamente as propostas que serão apresentadas ao público.

“Existe uma ideia equivocada de que improvisar é simplesmente subir ao palco e fazer qualquer coisa. Se fosse assim, bastaria reunir alguns amigos numa mesa de bar e cobrar ingresso”, brinca Fábio. “A espontaneidade só funciona plenamente quando existe uma estrutura sólida por trás dela”, acrescenta.

A montagem reúne jogos inspirados em formatos conhecidos do humor improvisado brasileiro, como os apresentados pelo grupo Barbixas e pelo programa Quinta Categoria, além de dinâmicas desenvolvidas durante a preparação do espetáculo. Entre as propostas estão a criação instantânea de personagens, mudanças inesperadas de situações e a construção coletiva de narrativas.

Para Fábio, o desafio é fazer com que a sequência de jogos tenha ritmo e mantenha o interesse do espectador. “Não queremos que o espetáculo se transforme numa sequência mecânica de brincadeiras. Existe uma preocupação dramatúrgica com a experiência do público, mesmo quando as cenas são criadas naquele instante”, explica.

O inesperado protagonista

Se os atores precisam estar preparados para qualquer situação, a plateia tem papel fundamental nessa construção. Ao longo do espetáculo, sugestões do público podem se transformar em personagens, conflitos e histórias que sequer haviam sido imaginadas antes da apresentação.

“O público é, sem dúvida, um dos grandes protagonistas do Humor Goela Abaixo, um sexto participante, por assim dizer”, destaca o diretor.

“Uma palavra, uma situação inusitada ou uma sugestão aparentemente absurda pode se transformar em uma história completamente imprevisível”, observa.

Para a atriz Lara Bittencourt, o maior desafio é justamente encontrar caminhos em meio às inúmeras possibilidades que surgem em cena. “Acho que é organizar o caos! A gente precisa ter criatividade, rapidez de raciocínio e, principalmente, estar aberto ao inesperado e às propostas do público”, comenta.

A atriz destaca que o trabalho coletivo é essencial para o funcionamento da comédia. Mais do que tentar provocar risadas individualmente, os artistas precisam compreender as intenções dos colegas e aproveitar as oportunidades criadas durante os jogos.

“Improvisar não é querer ser o mais engraçado ou aparecer mais, mas construir junto. É estar atento ao outro, perceber suas intenções e saber aproveitar o que ele oferece”, explica Lara.

A mesma percepção é compartilhada por Rafaela Ferraz, que aponta a confiança e a disponibilidade entre os integrantes do elenco como elementos fundamentais para o desenvolvimento das cenas. Segundo ela, a preparação permite que os atores encontrem liberdade mesmo diante de situações desconhecidas.

“O grande desafio é estar preparado e ao mesmo tempo tranquilo diante da imprevisibilidade do que vem do público. Escutando, reagindo e se adaptando ao inesperado. Quanto mais você desenvolve essas ferramentas, mais liberdade e espontaneidade você ganha em cena", afirma.

Para Arthur Celis, participar de uma montagem dessa natureza significa abandonar a segurança oferecida por um roteiro tradicional. O ator compara a experiência ao desafio de sair da zona de conforto e se colocar diante de possibilidades que não podem ser antecipadas.

“Sair de tudo isso é como se mostrar completamente vulnerável a, literalmente, qualquer coisa que venha a acontecer, mas creio que seja por exatamente isso que seja tão gratificante participar desse processo”, avalia.

Muca Ferreira chama atenção para a importância do repertório e da preparação individual. Para ele, as referências dos atores são recursos indispensáveis na construção das situações cômicas. "Alguns medos e receios podem acabar travando o ator no ato de improvisar, e desconstruir isso é um trabalho que requer tempo e disposição", observa.

E quando a piada não funciona? Para o elenco, o segredo está em não transformar o erro em obstáculo. Uma reação inesperada, um silêncio da plateia ou uma situação aparentemente sem saída também podem oferecer novas possibilidades para a cena.

“A gente ri e se diverte, sem se apegar ao que deu ‘errado’. Entendemos que isso também faz parte do jogo e que até esses momentos podem se transformar em algo engraçado para o público", conta Rafaela.

Arthur concorda e revela que até uma piada mal recebida pode virar motivo de brincadeira entre os atores. “Tem que aprender a brincar, principalmente consigo mesmo”, afirma. Para Fábio Tavares, o objetivo é proporcionar diversão ao público e, ao mesmo tempo, evidenciar a preparação necessária para transformar situações imprevisíveis em comédia.

“Queremos que o público se divirta, mas também perceba a potência criativa de um ator bem preparado. Afinal, fazer rir é coisa séria. E, convenhamos, num mundo em que tanta coisa é difícil de engolir, oferecer uma boa dose de humor é quase uma necessidade pública”, conclui.

“Humor Goela Abaixo – Quem Disse que Uma Noite de Improviso é Difícil de Engolir?” / Dias 21 e 28 de novembro, 5 e 12 de dezembro (sábados), 19h / Sala de Teatro do Centro Cultural Ensaio (Av. Leovigildo Filgueiras, 58, Ed. Pêssego – Garcia) / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

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