BaianaSystem, Aguidavi do Jêje e Chico César celebram matrizes africanas na Concha Acústica

Uma tradição musical preservada há mais de três séculos nos terreiros de Candomblé encontra diferentes caminhos da música brasileira no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Hoje, Salvador recebe o espetáculo Encontro Ancestral, que reúne Aguidavi do Jêje, Chico César, BaianaSystem e Ilessi em uma apresentação que celebra as matrizes africanas e propõe novas possibilidades para a música percussiva.

A força coletiva do Aguidavi do Jêje estará no centro da apresentação. Formado por 14 ogãs, o grupo reúne mais de 18 instrumentos, entre eles 15 atabaques confeccionados artesanalmente por Luizinho do Jêje no Terreiro do Bogum. Sob direção musical de Luizinho do Jêje e Kainã do Jêje, a formação combina os ritmos da nação Jêje-Mahi a novas levadas e arranjos desenvolvidos especialmente para o encontro com cada convidado. O show marca o encerramento do projeto, que promove encontros entre o grupo e artistas de diferentes trajetórias. A proposta parte de uma conexão entre diferentes expressões musicais que compartilham referências nas matrizes africanas.

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Aguidavi do Jêje levar música de terreiro para a Concha - Foto: Bresani / Divulgação

Parceria de longa data

A relação com o grupo antecede o projeto, no caso de Ilessi. A cantora conheceu o trabalho do Aguidavi por meio de vídeos apresentados pelo músico Marcelo Galter, que já desenvolvia uma parceria com Luizinho do Jêje.

A aproximação despertou o interesse pela pesquisa musical do grupo e chegou ao seu trabalho autoral: três composições de Luizinho foram gravadas em seu disco mais recente, Atlântico Negro.

“Percebi o vanguardismo da música do Aguidavi do Jêje, tradicional ‘com os pés no futuro’, indo fundo na estética linda e complexa da música do Candomblé, com muito respeito e ao mesmo tempo muita liberdade. Isso me inspirou muito, a ponto de eu gravar três músicas do Luizinho do Jêje no meu disco mais recente”, destaca.

Cantora Ilessi sobe ao palco da Concha - Foto: Divulgação

Para a cantora, o trabalho do Aguidavi tem importância não apenas pela preservação de uma tradição, mas também pela construção de uma linguagem autoral a partir dos conhecimentos musicais do Candomblé. Ela avalia que ainda há espaço para aprofundar os estudos e a experimentação dessas referências na música brasileira.

“Acho que o Brasil tem muita profundidade no estudo histórico e sociológico sobre o Candomblé, mas, no que diz respeito à sua música, ao estudo aprofundado e à experimentação dela, faz falta o mergulho que as formas musicais advindas dessa religião merecem”, afirma Ilessi.

A artista também aponta elementos como a polirritmia, o modalismo, as variações melódicas e rítmicas e o uso de línguas africanas como possibilidades que podem ampliar os caminhos da produção musical brasileira. Para ela, o Aguidavi contribui para que essas referências sejam reconhecidas também por sua riqueza estética e criativa.

Música atravessa gerações

A importância da apresentação em Salvador também está relacionada ao fato de acontecer no território onde essa tradição musical foi preservada e transmitida entre gerações. Os tambores do Aguidavi carregam conhecimentos que atravessam séculos no Terreiro do Bogum, um dos mais antigos terreiros de Candomblé do Brasil. É nesse espaço que os integrantes do grupo, todos ogãs, mantêm vivos esses saberes por meio da oralidade, da escuta e da prática.

“Levar essa música de terreiro para um palco tão importante da nossa cidade, que é a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, é colocar o tambor ancestral no protagonismo da música brasileira, trazendo um impacto cultural e político. É importante o protagonismo da ancestralidade, que vem com uma música preservada há séculos e promove um encontro com a música contemporânea, dialogando entre passado, presente e futuro”, destaca Luizinho.

O grupo também relaciona o projeto a um trabalho de formação iniciado há duas décadas, que contribui para a preparação de alunos e mestres que hoje atuam com artistas em diferentes regiões do país. A apresentação, segundo os integrantes, representa uma oportunidade de democratizar o acesso a essa experiência musical e espiritual.

Do Bogum ao Grammy

A trajetória do Aguidavi do Jêje também alcançou projeção internacional em 2024, quando o grupo se tornou a primeira orquestra afro-percussiva com um álbum indicado ao Grammy Latino. O reconhecimento ampliou a visibilidade de um trabalho desenvolvido a partir da valorização das matrizes africanas e da preservação de conhecimentos musicais transmitidos ao longo de gerações.

Segundo o grupo, a indicação repercutiu em jornais e revistas de diferentes países, contribuindo para que a música tradicional de terreiro alcançasse novos públicos.

Para os integrantes, esse reconhecimento também representa uma forma de preservar a memória dessa produção para as próximas gerações. Entre as parcerias construídas pelo Aguidavi está a gravação de Violão de Cabaça, ao lado de Gilberto Gil, além de outras colaborações com nomes da música brasileira.

O encerramento do Encontro Ancestral em Salvador tem um significado especial para o grupo, que passou por outras cidades durante o projeto.

“Tocar em casa, sentir o calor, o cheiro de dendê da Bahia. Depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, vivemos experiências que futuramente podem virar parcerias e aprendemos também com esses artistas, que carregam em suas bagagens muitas histórias de música e de amor pela cultura popular”, afirma o Aguidavi.

Para Ilessi, a expectativa é que o encontro também desperte no público a percepção de que a música brasileira continua oferecendo possibilidades de criação e experimentação. “Acredito que o público vai se emocionar por ver como o Brasil e sua música, apesar de já ter apresentado tanta coisa tão rica para o mundo, ainda tem muita coisa a experimentar e ofertar de novo para o mundo”, conclui.

SERVIÇO

‘Encontro Ancestral’: Aguidavi do Jêje convida Chico César, BaianaSystem e Ilessi

Aguidavi do Jêje convida Chico César, BaianaSystem e Ilessi Quando: Sexta (13), às 18h

Sexta (13), às 18h Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA)

Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) Quanto: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) Vendas: Sympla

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.