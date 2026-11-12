AGENDA CULTURAL
Festival MURAL ocupa a Feira de São Joaquim neste fim de semana
Programação gratuita inclui oficinas de fotografia, cianotipia, serigrafia em ecobag, dentre outros
A Feira de São Joaquim recebe nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, a 5ª edição do Festival MURAL, que reúne arte, música e cultura em uma programação aberta ao público. O evento conta com feira de criatividade, mais de 20 expositores, oficinas, pinturas ao vivo, intervenções artísticas e apresentações musicais, além de bate-papos sobre arte urbana, ancestralidade e cultura popular.
A iniciativa também marca a inauguração de um novo circuito de arte mural no espaço, às 10h30, durante um bate-papo com a idealizadora do projeto, Vanessa Vieira, artistas participantes e representantes da Fundação Gregório de Mattos e do SindiFeira.
Nos dois dias, das 10h às 18h, a Feira de Artes e Criatividade reúne expositores como Yuri Carneiro, Selma Ferreira, Ari Publio, Ana Fonseca, Felipe Alaído, AYA Núcleo de Arte, Raphaela Vallari, Tai Oliver, Os Rastas Crew e Thaianne Orígbèmí.
Além disso, o público poderá participar de oficinas de audiovisual, papietagem, escrita poética, desenho, fotografia com celular, cianotipia, serigrafia em ecobag, bordado e criação de acessórios.
A programação musical terá Grupo Família Nesse Samba e Banda MYFRIENDS, na sexta, e Bambeia e Filhas de Odé, no sábado. Os shows acontecem às 12h e às 17h.
Para Vanessa Vieira, idealizadora do projeto, o festival valoriza a identidade da feira. “A Feira de São Joaquim já é uma obra viva, feita por quem trabalha e circula aqui todos os dias. O Festival MURAL chega para somar a essa potência, colocando os artistas dentro desse cotidiano e abrindo a feira para quem ainda não conhece tudo o que ela tem a oferecer”, afirma.
A 5ª edição do Projeto MURAL conta com apoio do SindiFeira e do ICB (Instituto para a Conservação da Biosfera). A realização é da Trevo Produções, Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e Prefeitura de Salvador, por meio do Programa Viva Cultura, na modalidade Doação.
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Confira a programação:
Sexta-feira, 13/11
- 10h às 18h: Feira de Artes e Criatividade
- 10h: Oficina de introdução a novas tecnologias do audiovisual e softwares livres, com Joadson Meira (Joartxs), 20 vagas
- 10h30: Bate-papo de abertura e inauguração do novo circuito de arte mural da Feira de São Joaquim, com Vanessa Vieira, artistas participantes e falas institucionais de George Vladimir (FGM) e Nilton Ávila (SindiFeira)
- 10h30: Live paint em materiais de reaproveitamento da feira, com Felipe Alaído
- 11h: Oficina de máscaras em papietagem, com Mey Costa, 5 vagas
- 12h: Show do Grupo Família Nesse Samba
- 14h: Oficina Minhas Pretas, de textos poéticos, músicas e adornos que valorizam a mulher preta, com Ana Fonseca, a partir de 15 anos, 20 vagas
- 14h30: Bate-papo A Cidade como Suporte, com Isabela Seifarth e Bernardo Romano
- 15h: Oficina de desenho à mão livre, com Paula Mileni, a partir de 18 anos, 12 vagas
- 15h30: Bate-papo Retomada Ancestral através da arte, com Thaianne Orígbèmí, 30 vagas
- 16h: Workshop de fotografia com celular, com Yuri Carneiro, 12 vagas
- 17h: Show da Banda MYFRIENDS
- Ao longo do dia: live paint de Ricardo Alves e intervenção artística em barcos, carrinhos de café e pequenas paredes, com Tai Oliver
Sábado, 14/11
- 10h às 18h: Feira de Artes e Criatividade
- 10h: Workshop e bate-papo sobre crochê, com Selma Ferreira
- 10h30: Bate-papo Do Traço à Moda, com Helder Akixel (Vry Company) e Carlos Átilla (Agô Go Aiyê), a partir de 16 anos
- 11h: Oficina de cianotipia, com Juliana Hereda (Arte Oracular), 10 vagas
- 12h: Show do Grupo Filhas de Odé
- 14h: Oficina de serigrafia artesanal em ecobag, com Carol Gouveia, a partir de 12 anos, 10 vagas
- 14h30: Bate-papo Artivismo Indígena, com Thiago Tupinambá
- 15h: Oficina de bordado livre para iniciantes, com Raphaela Vallari, 10 vagas
- 15h30: Bate-papo Fotografia em Festejos Populares, com Ari Publio e Ismael Silva, 20 vagas
- 16h: Oficina Miudezas que Contam Histórias, de acessórios autorais, com Débora (Noturna Arte), a partir de 8 anos, 10 vagas por sessão
- Ao longo do dia: live paint de Samuca Santos e performances de Os Rastas Crew