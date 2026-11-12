Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

AGENDA CULTURAL

Festival MURAL ocupa a Feira de São Joaquim neste fim de semana

Programação gratuita inclui oficinas de fotografia, cianotipia, serigrafia em ecobag, dentre outros

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Festival MURAL conta com mais de 20 expositores.
Festival MURAL conta com mais de 20 expositores. - Foto: Divulgação

A Feira de São Joaquim recebe nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, a 5ª edição do Festival MURAL, que reúne arte, música e cultura em uma programação aberta ao público. O evento conta com feira de criatividade, mais de 20 expositores, oficinas, pinturas ao vivo, intervenções artísticas e apresentações musicais, além de bate-papos sobre arte urbana, ancestralidade e cultura popular.

A iniciativa também marca a inauguração de um novo circuito de arte mural no espaço, às 10h30, durante um bate-papo com a idealizadora do projeto, Vanessa Vieira, artistas participantes e representantes da Fundação Gregório de Mattos e do SindiFeira.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nos dois dias, das 10h às 18h, a Feira de Artes e Criatividade reúne expositores como Yuri Carneiro, Selma Ferreira, Ari Publio, Ana Fonseca, Felipe Alaído, AYA Núcleo de Arte, Raphaela Vallari, Tai Oliver, Os Rastas Crew e Thaianne Orígbèmí.

Além disso, o público poderá participar de oficinas de audiovisual, papietagem, escrita poética, desenho, fotografia com celular, cianotipia, serigrafia em ecobag, bordado e criação de acessórios.

A programação musical terá Grupo Família Nesse Samba e Banda MYFRIENDS, na sexta, e Bambeia e Filhas de Odé, no sábado. Os shows acontecem às 12h e às 17h.

Para Vanessa Vieira, idealizadora do projeto, o festival valoriza a identidade da feira. “A Feira de São Joaquim já é uma obra viva, feita por quem trabalha e circula aqui todos os dias. O Festival MURAL chega para somar a essa potência, colocando os artistas dentro desse cotidiano e abrindo a feira para quem ainda não conhece tudo o que ela tem a oferecer”, afirma.

A 5ª edição do Projeto MURAL conta com apoio do SindiFeira e do ICB (Instituto para a Conservação da Biosfera). A realização é da Trevo Produções, Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e Prefeitura de Salvador, por meio do Programa Viva Cultura, na modalidade Doação.

Leia Também:

ANCESTRALIDADE

Novembro Negro terá programação gratuita da Fundação Pedro Calmon
Novembro Negro terá programação gratuita da Fundação Pedro Calmon imagem

ANCESTRALIDADE

MAFRO recebe exposição inédita sobre arquitetura afro-brasileira
MAFRO recebe exposição inédita sobre arquitetura afro-brasileira imagem

MOSTRA DE FILMES

Festival Fluxo Fixo de Cinema leva cinema independente ao MUNCAB
Festival Fluxo Fixo de Cinema leva cinema independente ao MUNCAB imagem
Mural na Feira de São Joaquim
Mural na Feira de São Joaquim - Foto: Divulgação

Confira a programação:

Sexta-feira, 13/11

  • 10h às 18h: Feira de Artes e Criatividade
  • 10h: Oficina de introdução a novas tecnologias do audiovisual e softwares livres, com Joadson Meira (Joartxs), 20 vagas
  • 10h30: Bate-papo de abertura e inauguração do novo circuito de arte mural da Feira de São Joaquim, com Vanessa Vieira, artistas participantes e falas institucionais de George Vladimir (FGM) e Nilton Ávila (SindiFeira)
  • 10h30: Live paint em materiais de reaproveitamento da feira, com Felipe Alaído
  • 11h: Oficina de máscaras em papietagem, com Mey Costa, 5 vagas
  • 12h: Show do Grupo Família Nesse Samba
  • 14h: Oficina Minhas Pretas, de textos poéticos, músicas e adornos que valorizam a mulher preta, com Ana Fonseca, a partir de 15 anos, 20 vagas
  • 14h30: Bate-papo A Cidade como Suporte, com Isabela Seifarth e Bernardo Romano
  • 15h: Oficina de desenho à mão livre, com Paula Mileni, a partir de 18 anos, 12 vagas
  • 15h30: Bate-papo Retomada Ancestral através da arte, com Thaianne Orígbèmí, 30 vagas
  • 16h: Workshop de fotografia com celular, com Yuri Carneiro, 12 vagas
  • 17h: Show da Banda MYFRIENDS
  • Ao longo do dia: live paint de Ricardo Alves e intervenção artística em barcos, carrinhos de café e pequenas paredes, com Tai Oliver

Sábado, 14/11

  • 10h às 18h: Feira de Artes e Criatividade
  • 10h: Workshop e bate-papo sobre crochê, com Selma Ferreira
  • 10h30: Bate-papo Do Traço à Moda, com Helder Akixel (Vry Company) e Carlos Átilla (Agô Go Aiyê), a partir de 16 anos
  • 11h: Oficina de cianotipia, com Juliana Hereda (Arte Oracular), 10 vagas
  • 12h: Show do Grupo Filhas de Odé
  • 14h: Oficina de serigrafia artesanal em ecobag, com Carol Gouveia, a partir de 12 anos, 10 vagas
  • 14h30: Bate-papo Artivismo Indígena, com Thiago Tupinambá
  • 15h: Oficina de bordado livre para iniciantes, com Raphaela Vallari, 10 vagas
  • 15h30: Bate-papo Fotografia em Festejos Populares, com Ari Publio e Ismael Silva, 20 vagas
  • 16h: Oficina Miudezas que Contam Histórias, de acessórios autorais, com Débora (Noturna Arte), a partir de 8 anos, 10 vagas por sessão
  • Ao longo do dia: live paint de Samuca Santos e performances de Os Rastas Crew
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

arte urbana Feira de São Joaquim Festival MURAL

Relacionadas

Mais lidas