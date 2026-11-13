Referência da música instrumental da Bahia, o Grupo Garagem é quem fará a abertura da JAM no MAM de sábado, 14, em comemoração aos 45 anos de história e fazendo o repertório autoral do grupo, reconhecido pelo seu público a partir de uma musicalidade que tem no jazz e na música brasileira, suas principais referências. A apresentação acontece às 18 horas na Praça Maestro Letieres Leite, no Solar do Unhão. Esta edição irá contar com transmissão ao vivo pelo canal do JAM no YouTube.

Para o saxofonista Rowney Scott, o espaço em que se dará o show é extremamente representativo para a formação do grupo.

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“A gente fazer essa comemoração dos 45 anos do Garagem onde é a Praça Letieres Leite, é muito significativo e muito simbólico, porque realmente é como se estivéssemos em casa”, diz Scott. A JAM no MAM foi idealizada e criada por Ivan Huol, membro do grupo desde o primeiro ensaio.

“Com 10, 12 anos do Garagem, Huol teve essa ideia de criar a jam session, a Jam no MAM que virou o patrimônio cultural da Bahia e com toda a humildade, digo também que o Garagem é um patrimônio musical de Salvador e da Bahia pela história que tem”, expõe Rowney.

De laboratório musical na UFBA a patrimônio da Bahia

Há 45 anos, três estudantes de música da UFBA: Ivan Huol (bateria), Ivan Bastos (baixo) e Rowney Scott (saxofone) resolveram se unir e criar um grupo musical em que pudessem experimentar, improvisar, tentar diferentes arranjos e ver no que dá. Assim, em 1981, o grupo Garagem foi criado.

Quando a gente se juntou, em 1981, com 16 anos de idade, não tínhamos uma perspectiva do que isso seria, nem que ia durar Rowney Scott - saxofonista

“Não estávamos formando um grupo com um objetivo específico. A concepção partiu justamente dessa vontade de tocarmos juntos, de fazer música com improvisação, de ser um laboratório, e o Garagem foi um dos principais laboratórios de música para todos nós”, explica Scott.

Passadas essas quatro décadas de história, marcada por apresentações importantes em festivais brasileiros e palcos internacionais, o grupo se tornou uma das formações mais pioneiras e representativas da música instrumental produzida na Bahia.

Para Rowney, toda essa duração, relevância e notoriedade são explicados por um único motivo: a incessante vontade dos três integrantes tocarem e permanecerem juntos.

“O Garagem é um grupo que ainda existe, mesmo depois de 45 anos, mas existe sem muita cobrança, porque gostamos de tocar juntos, porque a gente ainda acha que a música que fazemos é atual e ficamos muito felizes de termos chegado até aqui”, comemora o saxofonista.

Em meio a hiatos, projetos solo e autorais, como o Festival de Jazz do Capão, de Scott, o Curso de Música Popular da Ufba no caso de Ivan Huol, e do baterista e o também professor da Ufba, Ivan Bastos, o baixista do grupo.

“Então, esses 45 anos que fez parte da nossa vida e que nos deixa muito felizes em termos influenciado, até hoje, muitas gerações de músicos que passaram e ouviram a gente, que tocaram conosco e fizeram parte de outras gerações ao longo dos anos. É por isso que comemoramos”, destaca Scott.

Do Pelourinho a Los Angeles: os marcos de quatro décadas

De projetos às terças-feiras no Pelourinho, a turnês e até show em Los Angeles, o Garagem tem uma grande repertório de apresentações que marcaram a sua história.

Mas para o saxofonista, Rowney, o momento em que, com muito gosto, ele destacaria é a celebração de 30 anos do grupo, em uma performance no Teatro Castro Alves junto com o NEOJIBA, o Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia e a Orkestra Rumpilezz, uma orquestra de percussão e sopro criada em 2006 pelo maestro, compositor e arranjador Letieres Leite.

“O show de 30 anos do Garagem junto com a Orquestra NEOJIBA e a Orkestra Rumpilezz foi memorável, porque reuniu uma orquestra grandiosa como a Neojiba, uma formação completa junto com a Rumpilezz que já era super conhecida, então juntar o nosso grupo com esses dois ícones da música clássica e baiana se tornou um concerto grandioso. Os arranjos feitos especialmente para a ocasião, o TCA lotado, tudo tornou aquela noite inesquecível”, relembra o baiano.

A conexão umbilical com a JAM no MAM e a Geleia Solar

A banda Geleia Solar, anfitriã do Jam no MAM, é composta pelos mesmos integrantes fundadores do Grupo Garagem, o que evidencia a relação e o sentimento desse grupo musical com esse evento precursor da música instrumental na Bahia.

A apresentação deste sábado, portanto, será um pretexto para que o público e os artistas celebrem juntos a formação histórica do grupo e a própria JAM no MAM, já que ambos desempenham um papel fundamental na construção e renovação da música instrumental no estado.

“O Garagem está no JAM no MAM. Literalmente, porque eu, Scott e Ivan Bastos fazemos parte da banda base, a Geleia Solar e Ivan Huol é o idealizador do projeto. Então é muito a nossa cara. Somos nós ali também. É como se o Jam no MAM fosse o porto seguro, o quartel general da música instrumental”, reflete Rowney.

“E quando o grupo aporta na JAM no MAM, alí na Baía de Todos os Santos para tocar, isso se potencializa, porque é uma música muito verdadeira, muito genuína, verdadeira e amorosa e acho que a JAM é feita disso tudo aí”, finaliza.

SERVIÇO

JAM no MAM – Grupo Garagem e Geleia Solar

– Grupo Garagem e Geleia Solar Quando: Sábado, 14 de novembro, às 17h (apresentação do Grupo Garagem às 18h)

Sábado, 14 de novembro, às 17h (apresentação do Grupo Garagem às 18h) Onde: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão – Av. Lafayete Coutinho, s/n)

Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão – Av. Lafayete Coutinho, s/n) Ingressos: Entre R$ 5 e R$ 40

Entre R$ 5 e R$ 40 Vendas: Sympla (com transmissão ao vivo pelo canal da JAM no YouTube)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.