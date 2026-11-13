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ARTE

Espetáculo sobre luto e abandono familiar chega a Salvador; conheça

Espetáculo da Cia. Acerola de Teatro aborda luto, abandono familiar e pertencimento

Manoela Santos*
Por Manoela Santos*
Texto ganha sua primeira montagem e acompanha um homem que cava a própria cova ao lado do túmulo da mãe
Texto ganha sua primeira montagem e acompanha um homem que cava a própria cova ao lado do túmulo da mãe - Foto: Roama Santana

As marcas deixadas pela família, as lembranças da infância e a relação com o território de origem são pontos fundamentais na história de Francisco, personagem central do monólogo Enterrar Francisco, hoje e amanhã no Goethe-Institut. Produzido pela Cia. Acerola de Teatro, o espetáculo tem dramaturgia de Leonardo Crusoé, que também interpreta o protagonista, e direção de Terena França.

Publicado pela Editora Javali em 2025, o texto ganha sua primeira montagem e acompanha um homem que cava a própria cova ao lado do túmulo da mãe. Nesse momento, entre lembranças e delírios, Francisco revisita episódios de sua trajetória, as relações com as três irmãs, a ausência do pai e os rituais maternos que marcaram sua formação.

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A narrativa aborda temas como abandono parental, luto, memória e pertencimento, construindo um retrato íntimo de alguém que tenta compreender as marcas deixadas por suas relações familiares.

A história também encontra referências no Vale do São Francisco e em suas crenças populares, elementos que ajudam a compor o universo simbólico do personagem. Para Leonardo Crusoé, assumir a interpretação de uma figura que nasceu de sua própria escrita foi uma experiência desafiadora.

“Foi uma loucura! É muito interessante estar nos dois lados da produção, mas quando você escreve um texto teatral você coloca ele no mundo e se dispõe a ter a visão de outra pessoa. E foi importante a transição e o olhar de uma artista que eu admiro. Terena trouxe sua visão sem perder a história”, conta.

A aproximação com Francisco também passa por experiências pessoais do dramaturgo. Segundo ele, a escrita do personagem foi influenciada por sentimentos e vivências que contribuíram para sua formação artística. “Acho que todo escritor coloca suas dores e seu coração em tudo que escreve, então o processo de escrita teve referência em muitas coisas que vivi e moldam o artista que sou hoje”, afirma.

Corpo, território e pesquisa

A preparação corporal também integra a pesquisa do espetáculo, que parte das noções de corpo-memória e tempo espiralar, fundamentadas na obra de Leda Maria Martins.

Para Crusoé, o trabalho foi fundamental para expressar os conflitos do protagonista. “O corpo de um homem que decide se enterrar é uma grande incógnita, nosso maior desafio foi traduzir o desespero e a calmaria de alguém que quer regressar a esse útero”, diz.

Na composição visual, a direção buscou transformar os elementos presentes na dramaturgia em materiais concretos, sem recorrer necessariamente a representações literais.

Terra, sementes e pratos de barro, por exemplo, foram reunidos simbolicamente no uso de plástico branco triturado e reciclado. Para Terena, a escolha dos materiais partiu de uma investigação sobre as possibilidades de ressignificação dos elementos presentes na dramaturgia.

“Nosso principal desafio foi pensar como materializá-los cenicamente, transformando essas imagens simbólicas em elementos palpáveis e que dialogassem com a proposta estética do espetáculo”, explica.

A cenógrafa Letícia Conde também desenvolveu uma lona pintada à mão com tintas produzidas a partir da própria terra, estabelecendo uma relação entre o personagem e seu território de origem. A pesquisa estética ainda se estende ao figurino, assinado por Thiago Arreinha, que utiliza tingimentos naturais feitos com ingredientes como feijão preto, cúrcuma e café, além de experimentações com tecelagem manual.

“A tecelagem nos permitiu imprimir na própria materialidade das peças uma representação concreta das raízes, estabelecendo uma relação entre o fazer manual e as raízes familiares que atravessam a construção de Francisco”, conclui Terena.

Espetáculo “Enterrar Francisco”

  • Quando: sexta-feira (13) e sábado (14)
  • Horário: 20h
  • Onde: Goethe-Institut
  • Ingressos: R$ 30 e R$ 15
  • Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

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