ARTES
Festival de artes negras ocupa Salvador com programação gratuita
FESTBAN reúne 22 grupos e artistas no Beiru e em Tancredo Neves
Em 1845, Beiru, homem negro sequestrado do reino de Oió, na atual Nigéria, e escravizado em Salvador, teria conquistado parte da antiga Fazenda Campo Seco e transformado o lugar em refúgio para quem fugia da escravidão.
Rebatizado de Tancredo Neves em 1985, o bairro nunca deixou de carregar seu nome na memória. É ali que acontece, de amanhã (16) até 24 de novembro, a sétima edição do Festival Beiru das Artes Negras (FESTBAN).
Realizado pelo Instituto de Formação em Arte (IFÁ), por meio do Núcleo Artístico PAÓ, o festival ocupa diferentes espaços de Salvador com programação totalmente gratuita. São 22 grupos e artistas envolvidos em atividades de teatro, dança, música, percussão, capoeira, poesia, artes visuais, audiovisual, moda e performance.
Oficinas em escolas públicas, intervenções urbanas, encontros em terreiro e apresentações artísticas se somam em uma programação que pretende fortalecer a produção cultural do território e abrir caminhos de acesso às artes negras.
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Segundo Robson Correia, idealizador e diretor artístico do FESTBAN, o evento foi desenhado para dialogar com as várias dimensões da vida comunitária. “Nossa intenção é fazer com que o festival ultrapasse o formato tradicional de um evento artístico concentrado em um único espaço”, explica.
Para ele, a proposta também ajuda a desmontar os estigmas que costumam recair sobre as periferias. “É uma forma de mostrar que a periferia não tem apenas violência. Ela também tem uma grande potência artística, cultural e identitária”, explica.
Arte ocupa as ruas
Nos dias 20 e 21 de novembro, a Mostra Rua leva 11 apresentações a espaços públicos do Beiru e de Tancredo Neves. Padarias, largos, pontos de ônibus e arredores de equipamentos comunitários viram palco para intervenções de teatro, dança, música, moda e performance.
Dessa forma, lugares por onde a vida passa no ritmo apressado do cotidiano se transformam, ainda que por alguns instantes, em pontos de encontro entre artistas e moradores.
Já no dia 22, às 19h, é a vez do Largo do Arvoredo receber a Mostra Palco, que também reúne 11 grupos. A noite traz capoeira, teatro, dança, música e percussão, com a presença de coletivos como a Associação de Capoeira Beiru, o Grupo Mãos no Couro e a Negritude Sussuarana.
Para Robson, a escolha dos espaços está relacionada ao reconhecimento do território como parte fundamental da realização. “O FESTBAN nasce de uma relação profunda com o Beiru, sua história, suas manifestações culturais, seus espaços de resistência e, principalmente, com as pessoas que constroem cotidianamente a identidade dessa comunidade”, afirma.
Entre os participantes está a Companhia de Artes Elementos, coletivo de artes negras que apresenta um sarau poético. Juliana Monique, integrante do grupo e mediadora das Giras Temáticas, conta que o trabalho entrelaça teatro, poesia e música, com referências que vão dos cantos e itans à contação de histórias e às escritas autorais. No palco, a memória africana ganha voz, o racismo é denunciado e o público é convidado a olhar, ao mesmo tempo, para o passado e para o futuro.
“Um movimento de aquilombamento único, pois é a oportunidade de conhecer artistas do território, acessar espaços de grande relevância para a comunidade e sobretudo expandir o alcance do nosso trabalho, através dele conseguimos chegar na comunidade com muito respeito e acolhimento, isso faz o festival ser extremamente especial, por que rememora nossos valores ancestrais de estar juntos”, define Juliana.
De geração em geração
Se a trajetória de Beiru sobreviveu ao tempo, foi porque alguém se encarregou de contá-la. Não por acaso, a programação do dia 21 de novembro abre espaço justamente para refletir sobre ancestralidade e sobre a continuidade dos legados negros.
No Terreiro São Roque, as Giras Temáticas promovem dois encontros gratuitos. Pela manhã, das 9h às 12h, o tema é História de Beiru: Quem Conta a História de Beiru?, com Tata Ndenge e Mam’etu Lubanzu e mediação de Juliana Monique. À tarde, das 14h às 17h, a conversa Quem Mantém Esse Legado? reúne Jean Costa Santos e Jonas Paz, o Professor Zoinho, com mediação de Mam’etu Ndenge Uandala Kumona.
A ideia é reconhecer os terreiros como guardiões de saberes e como lugares onde a memória coletiva passa de mão em mão. A escolha também reforça o vínculo do festival com as referências religiosas e culturais que ajudam a tecer a identidade negra do território.
Formação na comunidade
Antes de as cortinas se abrirem, entre os dias 16 e 19 de novembro, o FESTBAN realiza 21 oficinas artísticas em quatro escolas públicas do Beiru e de Tancredo Neves.
Dança, música, teatro, percussão, performance, moda, artes visuais, poesia e capoeira entram na sala de aula e apresentam aos estudantes um leque de possibilidades de criação e expressão.
Um dos responsáveis por essas atividades é Jonas Paz, o Professor Zoinho, educador e representante da Associação de Capoeira Beiru.
No dia 19, às 14h, no Colégio Ana Maria Imbassahy, ele conduz uma oficina dedicada à musicalidade e aos movimentos básicos da capoeira, com dinâmicas para que os estudantes experimentem o jogo na prática.
“Falar da capoeira é falar da cultura, é saber a história do nosso povo. É sinônimo de resistência”, afirma. O educador também sobe ao palco da Mostra Palco, com uma apresentação de capoeira que mistura acrobacias, movimentação e samba de roda.
Para Robson Correia, as ações formativas fazem parte de um trabalho que não se encerra com a última apresentação. “Acreditamos que um festival não termina quando se encerra sua programação. Ele precisa deixar conhecimentos, relações, oportunidades e perspectivas para o território”, destaca.
Essa vocação para compartilhar saberes entre gerações conversa com É Tudo Pra Ontem, canção de Emicida com participação de Gilberto Gil, que fala da vida como um movimento de ir, retornar e dividir o que se aprendeu pelo caminho.
No Beiru, essa ideia ganha corpo nas experiências de artistas, educadores e agentes culturais que levam seus conhecimentos às escolas e aos espaços comunitários. Assim, quase dois séculos depois de Beiru abrir suas terras a quem buscava liberdade, crianças e jovens do bairro seguem encontrando ali referências para se reconhecer e, a partir delas, traçar as próprias trajetórias.
FESTBAN – Festival Beiru das Artes Negras – Ano VII
- Quando: a partir de segunda-feira (16) até 24 de novembro
- Onde: Beiru, Tancredo Neves e Pelourinho
- Programação gratuita
- Mais informações: em @ifa.arte no Instagram