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A exposição “A Enfermagem Negra no Brasil”, do Museu Nacional de Enfermagem (MuNEAN) acontece entre os dias 16 a 30 novembro, no Shopping Piedade, em Salvador. Com o objetivo de relatar a contribuição da população negra para a enfermagem brasileira, a mostra estará disponível para o público no piso L4, ao lado da Clínica Seta.

Em homenagem ao Novembro Negro, o evento destaca a atuação de curandeiras, parteiras e amas de leite, além de profissionais negros que enfrentaram preconceitos raciais e sociais na enfermagem brasileira.

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A exposição, que conta com documentos, fotografias e registros históricos, ainda abordará a atuação de profissionais negros nos dias atuais.

Ao recuperar esses fatos históricos, a mostra propõe uma reflexão sobre a história da saúde brasileira e a importância do conhecimento de pessoas negras nas práticas da enfermagem brasileira.

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