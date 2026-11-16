NOVEMBRO NEGRO
Exposição resgata história da enfermagem negra do Brasil em Salvador
Mostra estará disponível no Shopping Piedade
A exposição “A Enfermagem Negra no Brasil”, do Museu Nacional de Enfermagem (MuNEAN) acontece entre os dias 16 a 30 novembro, no Shopping Piedade, em Salvador. Com o objetivo de relatar a contribuição da população negra para a enfermagem brasileira, a mostra estará disponível para o público no piso L4, ao lado da Clínica Seta.
Em homenagem ao Novembro Negro, o evento destaca a atuação de curandeiras, parteiras e amas de leite, além de profissionais negros que enfrentaram preconceitos raciais e sociais na enfermagem brasileira.
A exposição, que conta com documentos, fotografias e registros históricos, ainda abordará a atuação de profissionais negros nos dias atuais.
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Ao recuperar esses fatos históricos, a mostra propõe uma reflexão sobre a história da saúde brasileira e a importância do conhecimento de pessoas negras nas práticas da enfermagem brasileira.
Serviço
- Exposição: A Enfermagem Negra no Brasil
- Realização: Museu Nacional de Enfermagem (MuNEAN)
- Local: Shopping Piedade – piso L4, ao lado da Clínica Seta, 16 a 30 de novembro de 2026