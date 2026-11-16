ASSÉDIO!
Homem é preso por filmar e fotografar alunas em academia de Salvador
Caso segue na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira, 11, na unidade Vila Laura da academia Alpha Fitness, em Salvador, suspeito de fotografar e filmar alunas sem autorização.
A ocorrência também envolve uma denúncia de tentativa de importunação sexual contra uma mulher de 40 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Testemunhas e pessoas envolvidas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias da denúncia.
Academia cancela matrícula de aluno
Em nota oficial, a rede Alpha Fitness informou que cancelou a matrícula de um aluno após uma ocorrência registrada em uma de suas unidades na capital baiana.
Segundo a empresa, o episódio envolveu o descumprimento das normas de convivência da academia, e as providências previstas em suas políticas internas foram adotadas.
A rede afirmou ainda que a situação foi apurada e que as pessoas envolvidas receberam o suporte necessário. A empresa não divulgou detalhes sobre o ocorrido, alegando respeito à privacidade dos envolvidos.
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Rede reforça compromisso com segurança
No comunicado, a Alpha Fitness declarou que não tolera comportamentos que desrespeitem suas regras de convivência. A empresa também destacou que mantém canais de atendimento para o registro de ocorrências e reafirmou o compromisso com a manutenção de um ambiente seguro e respeitoso em todas as unidades.