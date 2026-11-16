Micareta de Feira terá R$ 10,2 milhões em segurança e 10 mil agentes

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Com investimento de R$ 10,2 milhões em segurança, a Micareta de Feira vai contar com 10 mil policiais e bombeiros. O evento, que acontecerá entre quinta-feira, 19, e domingo, 22, em Feira de Santana, contará com um esquema especial.

A estratégia, elaborada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), visa garantir a proteção de baianos e turistas que estarão presentes na tradicional festa.

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O investimento milionário contempla:

10 mil policiais e bombeiros;

252 câmeras de videomonitoramento: 70 com a tecnologia do Sistema de Reconhecimento Facial e 62 para Reconhecimento de Placas;

600 rádios LTE para facilitar a comunicação entre as guarnições;

duas novas Plataformas de Observação Elevada (POEs);

Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M);

Nove Portais de Abordagem;

82 estruturas de apoio.

O CICC-M ficará responsável por assegurar um atendimento rápido e eficiente das equipes, dando uma resposta rápida a qualquer ocorrência, em especial as situações que envolvam foragidos da Justiça.

Já os portais de abordagem serão instalados nos pontos de acesso ao Circuito Maneco Ferreira, com o objetivo de impedir a entrada de materiais perfurocortantes e armas de fogo no espaço da festa.

As 82 estruturas serão montadas ao longo da Avenida Presidente Dutra.

Como funcionará a atuação dos bombeiros e policiais na Micareta de Feira?

Polícia Militar: atuará com o policiamento de forma ostensiva e preventiva, com radiopatrulhamento e motopatrulhamento, além de patrulhamento a pé, no circuito oficial e no perímetro da festa.

Polícia Civil: atuará de forma integrada com as demais Forças promovendo ações coordenadas de inteligência e investigação, prevenção, repressão qualificada e gestão de ocorrências durante o período da Micareta.

Corpo de Bombeiros: atuará com o 2º Comando Regional de Bombeiros Militar da Região Leste, viaturas de incêndio e salvamento, e atendimento pré-hospitalar. Equipes do Departamento de Polícia Técnica atuarão com a produção de provas periciais criminais além de realizar a identificação civil e criminal.