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Chef Beto Pimentel e ex-funcionário passam por júri nesta segunda; relembre o caso

Homicídio do menor em restaurante do Cabula já teve executor condenado

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Chef é acusado como mandante do crime
Chef é acusado como mandante do crime - Foto: Lume | Divulgação | 25.11.2016

O julgamento dos outros dois acusados pela morte de menor de idade no Restaurante Paraíso Tropical, em 2017, acontece nesta segunda-feira, 16, no Fórum Ruy Barbosa. Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, conhecido como chef Beto Pimentel, e de Antonio Santos Batista estão em júri popular desde às 8h.

O homicídio ocorreu nos fundos do restaurante, localizado à época no bairro do Cabula, em 17 de abril de 2017. O executor do disparo, Fabilson do Nascimento Silva, já foi julgado e condenado a 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em sessão do júri realizada em 2021.

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Relembre o que aconteceu

Guilherme dos Santos Pereira foi encontrado no dia 19 de abril de 2017 em um matagal, às margens da avenida Luís Eduardo Magalhães. O local pertencia ao Restaurante Paraíso Tropical.

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Dois dias antes, em 17 de abril, ele foi dado como desaparecido após entrar com mais dois amigos no fundo do restaurante, onde ficava um pomar, para colher frutas.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o jovem foi atingido na cabeça por disparo de arma de fogo efetuado por Fabilson do Nascimento Silva, por determinação de Luiz Gilberto de Andrade Pimentel.

Guilherme dos Santos Pereira foi executado com 1 tiro na cabeça
Guilherme dos Santos Pereira foi executado com 1 tiro na cabeça - Foto: Reprodução

Consta, ainda, que os dois, com auxílio de Antonio Santos Batista, teriam deixado de prestar socorro e removido o corpo da vítima para local ermo às margens da Avenida Luís Eduardo Magalhães, visando à ocultação de cadáver.

Os outros dois amigos conseguiram fugir.

Fabilson do Nascimento Silva, executor do disparo, foi preso no dia 2 de agosto do mesmo ano e julgado apenas em 2021, quatro anos após o crime.

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