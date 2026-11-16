Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Menina de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela mãe

A mulher foi cercada por testemunhas e segue escoltada pela polícia em um hospital

Luiza Nascimento
Por
Viaduto Pedrosa
Viaduto Pedrosa - Foto: Reprodução/Google Street View

Uma menina de quatro anos morreu, neste domingo, 15, após ser arremessada do viaduto Pedroso, em São Paulo (SP), pela própria mãe. Identificada como Alessandra Vitória Alves da Silva, a mulher foi presa por homicídio.

Ao cair nas imediações da Avenida 23 de Maio, a criança chegou a ser socorrida. Pessoas que passavam pelo local e presenciaram a cena, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou ao Hospital das Clínicas (HC), onde morreu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, a queda aconteceu em duas etapas: primeiro, a menina caiu em uma parte da estrutura e, em seguida, no acostamento embaixo do equipamento..

Leia Também:

MORTE EM SERVIÇO

Corpo de PM morto a tiros ainda aguarda liberação no IML de Salvador
Corpo de PM morto a tiros ainda aguarda liberação no IML de Salvador imagem

FUGA NA DELEGACIA

Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia
Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia imagem

OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia apreende drogas avaliadas em mais de R$ 10 milhões na Bahia
Polícia apreende drogas avaliadas em mais de R$ 10 milhões na Bahia imagem

Prisão da mãe

Após cometer o crime, a mulher passou a ser cercada por testemunhas, que não permitiram que ela deixasse o local. Responsável por atender a ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) afirma que a mulher aparentava estar em surto no momento da abordagem.

Inicialmente ela permaneceu calada e só depois apresentou agitação e foi levada ao Hospital das Clínicas, onde ficará internada na ala psiquiátrica.

Não há informações sobre qual teria sido a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

criança São Paulo Viaduto Pedroso

Relacionadas

Mais lidas