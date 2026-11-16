Menina de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela mãe

Siga o A TARDE no Google

Uma menina de quatro anos morreu, neste domingo, 15, após ser arremessada do viaduto Pedroso, em São Paulo (SP), pela própria mãe. Identificada como Alessandra Vitória Alves da Silva, a mulher foi presa por homicídio.

Ao cair nas imediações da Avenida 23 de Maio, a criança chegou a ser socorrida. Pessoas que passavam pelo local e presenciaram a cena, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou ao Hospital das Clínicas (HC), onde morreu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, a queda aconteceu em duas etapas: primeiro, a menina caiu em uma parte da estrutura e, em seguida, no acostamento embaixo do equipamento..

Prisão da mãe

Após cometer o crime, a mulher passou a ser cercada por testemunhas, que não permitiram que ela deixasse o local. Responsável por atender a ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) afirma que a mulher aparentava estar em surto no momento da abordagem.

Inicialmente ela permaneceu calada e só depois apresentou agitação e foi levada ao Hospital das Clínicas, onde ficará internada na ala psiquiátrica.

Não há informações sobre qual teria sido a motivação do crime.