FUGA NA DELEGACIA
Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia
Polícia Civil e Militar realizam buscas em Santa Cruz Cabrália para localizar os fugitivos
Investigadores da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, realizam diligências na tarde deste domingo, 15, para localizar e recapturar quatro detentos que fugiram da unidade policial após agredir um carcereiro.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da fuga e acionou agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer perícia no local.
As buscas estão sendo realizadas por policiais da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/ Eunápolis), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento) e do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM).
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A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos quatro foragidos seja comunicada por meio dos telefones 190, 197 ou 181. As denúncias podem ser feitas de maneira sigilosa.