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FUGA NA DELEGACIA

Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia

Polícia Civil e Militar realizam buscas em Santa Cruz Cabrália para localizar os fugitivos

Andrêzza Moura
Por
Polícia faz buscas para recapturar os fugitivos
Polícia faz buscas para recapturar os fugitivos - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, realizam diligências na tarde deste domingo, 15, para localizar e recapturar quatro detentos que fugiram da unidade policial após agredir um carcereiro.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da fuga e acionou agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer perícia no local.

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Entre os fugitivos, está uma mulher
Entre os fugitivos, está uma mulher - Foto: Divulgação Polícia Civil

As buscas estão sendo realizadas por policiais da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/ Eunápolis), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento) e do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM).

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A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos quatro foragidos seja comunicada por meio dos telefones 190, 197 ou 181. As denúncias podem ser feitas de maneira sigilosa.

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fuga presos Santa Cruz Cabrália

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