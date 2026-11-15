Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia

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Investigadores da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, realizam diligências na tarde deste domingo, 15, para localizar e recapturar quatro detentos que fugiram da unidade policial após agredir um carcereiro.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da fuga e acionou agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer perícia no local.

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Entre os fugitivos, está uma mulher - Foto: Divulgação Polícia Civil

As buscas estão sendo realizadas por policiais da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/ Eunápolis), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento) e do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM).

A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos quatro foragidos seja comunicada por meio dos telefones 190, 197 ou 181. As denúncias podem ser feitas de maneira sigilosa.

