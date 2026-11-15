Polícia apreende drogas avaliadas em mais de R$ 10 milhões na Bahia

Durante uma ação conjunta realizada na manhã deste sábado, 14, policiais civis, militares e federais apreenderam cerca 12 quilos de cocaína e crack, em uma residência em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O material estava escondido em um tonel enterrado no imóvel.

A ação é um desdobramento de uma operação realizada na sexta-feira, 13, que resultou na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de aproximadamente 44 quilos de drogas e três armas de fogo. Um homem que resistiu à prisão, morreu em confronto.

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De acordo com a Polícia Civil, a residência onde o material ilícito foi localizado servia como laboratório clandestino de refino, armazenamento e distribuição das drogas.

Droga apreendida - Foto: Divulgação Polícia Civil

Com a apreensão deste sábado, 14, o prejuízo estimado à organização criminosa ultrapassa os R$ 10 milhões, segundo levantamento da polícia. Todo material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para passar por perícia e depois será incinerado.

A operação foi realizada por investigadores da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (Dirpin Sul), com apoio de policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Porto Seguro, do Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC) da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, de guarnições do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Porto Seguro (FICCO) e agentes de alguns órgãos públicos.