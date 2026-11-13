Homem morre e 3 suspeitos são presos durante desmanche de laboratório de drogas

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Um laboratório utilizado para produção e armazenamento de drogas foi desmontado durante uma operação integrada das forças estaduais e federais de segurança em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, nesta sexta-feira, 13.

A ação terminou com três integrantes do grupo criminoso presos e um quarto morto após confronto com as equipes policiais. A operação foi realizada na região Norte do município e teve como alvo integrantes de uma facção criminosa.

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Equipes da FICCO de Porto Seguro, da DIRPIN Sul, do CPR Sul, do 8° BPM, da DTE e da 1ª DT também participaram do flagrante.

Durante a apreensão, as Forças Estaduais e Federais localizaram tabletes de entorpecentes, uma submetralhadora, uma pistola, carregadores e munições.

O quarto suspeito, que teria atirado contra os policiais durante a abordagem, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.