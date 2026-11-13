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BAHIA

Homem morre e 3 suspeitos são presos durante desmanche de laboratório de drogas

Quarto suspeito teria atirado contra os policiais durante a abordagem

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Laboratório de drogas foi desmontado na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul do Estado.
Laboratório de drogas foi desmontado na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul do Estado. - Foto: Divulgação | SSP

Um laboratório utilizado para produção e armazenamento de drogas foi desmontado durante uma operação integrada das forças estaduais e federais de segurança em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, nesta sexta-feira, 13.

A ação terminou com três integrantes do grupo criminoso presos e um quarto morto após confronto com as equipes policiais. A operação foi realizada na região Norte do município e teve como alvo integrantes de uma facção criminosa.

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Equipes da FICCO de Porto Seguro, da DIRPIN Sul, do CPR Sul, do 8° BPM, da DTE e da 1ª DT também participaram do flagrante.

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Durante a apreensão, as Forças Estaduais e Federais localizaram tabletes de entorpecentes, uma submetralhadora, uma pistola, carregadores e munições.

O quarto suspeito, que teria atirado contra os policiais durante a abordagem, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

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apreensão de drogas porto seguro

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