Carne de abate clandestino estava sendo comercializada na Bahia

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A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) apreendeu cerca de 2 toneladas de carne bovina e 440 quilos de vísceras em um local de abate clandestino em Travessão, no sul da Bahia. A operação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 22, e contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Ambiental.

Os animais eram comercializados ilegalmente no estado. A operação aconteceu em um imóvel próximo a BR-101, onde foram encontrados quatro animais já abatidos. Também foram identificados vestígios do abate de outros cinco bovinos, que já haviam sido comercializadas.

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Ainda foram apreendidas 270 quilos de vísceras brancas e 170 quilos de vísceras vermelhas. Os produtos foram destruídos por não apresentarem garantias sanitárias para o consumo humano.

Animais foram encaminhados para Itabuna

Também foram encontrados outros 13 animais que seriam destinados ao abate foram retirados do local e encaminhados ao Matadouro Regional de Itabuna, estabelecimento submetido à inspeção oficial.

De acordo com a Polícia Ambiental, também foram encontrados indícios de que os animais eram abatidos com métodos cruéis. Essas irregularidades podem configurar infrações contra as relações de consumo e crimes ambientais, conforme as leis nº 8.137/1990 e nº 9.605/1998.